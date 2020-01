Steinhude

Bauplätze sind in der Stadt begehrt, deswegen werden viele mit Interesse verfolgen, dass das Planverfahren für ein neues Baugebiet am südlichen Ortsrand Steinhudes anläuft. Über das Gebiet namens Im Kellerbusch Süd wird am Mittwoch, 29. Januar, erstmals der Ortsrat Steinhude debattieren.

Die Stadtsparkasse hatte im Herbst bestätigt, dass sie sich die Flächen westlich der Spedition Bepelog gesichert hat, weil sie nach der Erweiterung des Wohngebiets Wunstorf-Süd weiterhin eine hohe Nachfrage sieht. Vorstand Frank Wiebking rechnete mit 30 bis 40 Wohneinheiten.

Auch eine Kita soll entstehen

Die Stadtverwaltung nimmt den Ball jetzt auf, will den Flächennutzungsplan ändern und einen Bebauungsplan aufstellen. Dabei sollen außer den Wohnflächen auch ein Grünbereich und ein Standort für eine mögliche Kindertagesstätte vorgesehen werden. Diese soll direkt an das Speditionsgelände angrenzen, während die Wohnbauflächen einen Abstand dazu bekommen.

Für die Wohnbauten sollen die Regeln so formuliert werden, dass Bauherren „kosten-, flächen- und energiesparend und klimagerecht bauen können“, heißt es in der Begründung für der Beschlussvorlage. Dabei geht es unter anderem um die Möglichkeit, die Gebäude so anzuordnen, dass auf ihnen gut Sonnenenergie gewonnen werden kann.

Nahwärmenetz wird geprüft

Ein Nahwärmenetz ist eine weitere Idee, die einen Gasanschluss für das Areal verzichtbar machen würde. Die Planer untersuchen bereits, ob sich das Nahwärme-Projekt fördern ließe. Auch ein Bereich mit Mehrfamilienhäusern soll innerhalb der insgesamt rund 25.000 Quadratmeter großen Wohnbauflächen vorgesehen werden.

Hier sollen zwischen Im Kellerbusch und An der Trift 40 neue Wohneinheiten entstehen. Quelle: Sven Sokoll

Eine Verkehrsanbindung wird im Norden entstehen, wo bisher ein Fußweg und eine Grünfläche zur Straße Im Kellerbusch führen. Darüber soll der Verkehr zur Kita und ein Teil des Anliegerverkehrs fließen. Im Süden soll der bisherige landwirtschaftliche Weg zur Straße An der Trift umgenutzt werden. Größere Verkehrsprobleme erwarten die Planer in der Umgebung nicht.

Anwohner äußern Bedenken

In der Ortsratssitzung im November hatten die künftigen Nachbarn, die jetzt am Ortrand wohnen, schon Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Das Areal rund um den früheren Kleinbahnhof war das letzte, das mit einer größeren Zahl von Wohnhäusern bebaut worden war. Das Projekt der Volksbank zwischen der Großenheidorner Straße und dem Mühlenspiegel ist noch nicht umgesetzt.

Verwaltung und Politik bemühen sich eigentlich noch darum, eine abgestimmte Prioritätenliste für neue Baugebiete im ganzen Stadtgebiet zu erstellen und abzuarbeiten. Einer solchen Planung entspringt dieses neue Gebiet nicht. Stadtsprecher Alexander Stockum sagte aber, dass abseits davon Gelegenheiten bei der hohen Nachfrage aber genutzt werden müssten. „Für den Bereich Kellerbusch passt es jetzt einfach“, sagte er.

Ortsrat spricht auch über Pfandsystem

Die Sitzung des Ortsrats Steinhude beginnt am Mittwoch, 29. Januar, um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Am Anger 11. Diskutiert werden dabei auch zwei Anträge des fraktionslosen Mitglieds Christian Rother, der ein Pfandsystem für Becher und einen Fitness-Gerätepark auf der Badeinsel mit sehr weitreichenden Nutzungsmöglichkeiten fordert.

