Wunstorf

Fiona Holthus und ihre Kollegen vom Baubetriebshof der Stadt Wunstorf haben alle Hände voll zu tun. In dieser Woche haben sie den Frühling in die Stadt gebracht und alle Blumenkästen in der Fußgängerzone mit bunten Frühlingsblumen bepflanzt. „Das sind Narzissen, Hornveilchen in zwei Farben, Gänseblümchen namens Bellis und Vergissmeinnicht“, zählt die Auszubildende auf. Sie steht kurz vor ihrer Prüfung im Garten- und Landschaftsbau.

Auch eine spezielle Sorte Ilex kommt in die Blumenkübel. „Insgesamt sind es 500 Pflanzen, die wir in die insgesamt 21 Blumenkästen einpflanzen“, sagt Holthus. Diese sind von der Südstraße über die Lange Straße bis hin zum Alten Markt in der Wunstorfer Innenstadt verteilt. „Die Bepflanzung bleibt bis Mitte, Ende Mai stehen, dann kommt die Sommerbepflanzung“, sagt Franz Kühnen, der beim Bauhof für den Garten und Landschaftsbau zuständig ist.

Von Anke Lütjens