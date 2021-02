Wunstorf

Mit Klemmbausteinen können jetzt auch die Besucher des Jugendtreffs Kurze Wege spielen. Nachdem Yve Springmann und Tim Brunke schon das Kinder- und Jugendzentrum Bau-Hof ausgestattet haben, waren sie nun auch in der Barne zu Gast. Dabei hatten sie fünf Kilogramm Steine und acht Bausätze für Autos. Brunke handelt mit solchen Steinen, die kompatibel zu Lego sind, in einem Geschäft in Hannover.

Ideen, was sie damit machen können, hatten die Sozialarbeiter Stephan Kuckuck und Nicole Brickwedel reichlich. So könnten die Jugendlichen ihre virtuellen Bauten aus dem Spiel Minecraft in die Realität übertragen oder modellieren, wie sie den Jugendtreff gern in der Zukunft hätten. Zum Jubiläumsjahr könnte auch die Stiftskirche mit zusätzlichen Steinen entstehen. „Ich finde, dass diese Steine auch Mathematik zum Anfassen sind und das räumliche Denken gut schulen“, sagte Kuckuck.

