Luthe

Die Adolf-Oesterheld-Straße erhält eine Linksabbiegespur zum Amazon-Gelände. Die Bauarbeiten dauern nach Angaben der Stadt von Montag, 24. Januar, bis Donnerstag, 31. März. In dieser Zeit wird eine Baustellenampel in Höhe der Tankstelle aufgestellt. Es könne zu Beeinträchtigungen in beide Fahrtrichtungen kommen, heißt es in der Pressemitteilung. Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich umfahren.

Von Rita Nandy