Wunstorf

Manchmal können kleine Dinge eine große Wirkung entfalten: Mit einer Fahrradreparaturstation will der Bauverein Wunstorf das Wohnumfeld in der Oststadt weiter verbessern – und Wunstorf ein kleines Bisschen fahrradfreundlicher machen. Der grüne Container ist vor dem Haus Heinrichstraße 13 installiert.

Werkzeuge und Gerätschaften darin sind mit Drahtseilen gesichert, auch eine fest installierte Luftpumpe mit Druckmesser hat die Station zu bieten, außerdem Montagestangen, an denen man das Rad notfalls aufhängen kann. So können Passanten an ihren Rädern kleine Reparaturen vornehmen oder auch mal einen schlappen Reifen wieder aufpumpen. Das gilt nicht nur für Fahrräder, sondern auch für Rollstühle oder Kinderwagen. Die Nutzung ist kostenfrei.

Die Werkzeuge sind an Drahtseilen gesichert. Quelle: Kathrin Götze

Stadt plant Stationen am Bahnhof und in Steinhude

Die Marketinginitiative der Wohnungsbaugenossenschaften Hannover hat die Station gesponsert – der Bauverein ist seit vielen Jahren Mitglied. Auch die Stadt Wunstorf will Fahrrad-Reparaturstationen einrichten: Eine Station soll am neuen Fahrrad-Parkhaus am Bahnhof/ZOB aufgestellt werden, eine weitere bei der Steinhuder Meer Tourismus GmbH am Scheunenplatz in Steinhude. Beide Standorte seien politisch beschlossen, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Termine, um sie aufzustellen, gebe es aber noch nicht.

An den Montagestangen kann man das Fahrrad aufhängen, um beispielsweise ein Rad abzumontieren. Quelle: Kathrin Götze

Jost Kemmerich ist neu im Vorstand

Auch eine Personalie gibt es aus dem Bauverein zu vermelden: Zum 1. Oktober hat die Genossenschaft Jost Kemmerich zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt. Damit tritt Kemmerich die Nachfolge des Ende 2020 unerwartet verstorbenen Vorstands Michael Nahrstedt an. Kemmerich leitet in Personalunion als Geschäftsführer, neben Kathrin Tietz, die Tochtergesellschaft Wunstorfer Bauverein Wohnungsbau GmbH und wird zusätzlich zu den vielfältigen Unternehmensaufgaben als ausgebildeter Architekt hauptsächlich für den technischen Bereich verantwortlich sein.

Frank Wiebking (von links) und Kathrin Tietz freuen sich, dass Jost Kemmerich neu im Vorstand des Bauvereins dabei ist. Quelle: Bauverein Wunstorf

Kemmerich sei nicht nur fachlich qualifiziert, sondern auch menschlich zugewandt – ein Nachfolger mit hoher Sozialkompetenz, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Wiebking. „Auch im Hinblick auf die gestiegenen technischen Anforderungen durch die Gesetzgebung im Wohnungsbau beziehungsweise in der Sanierung sehe ich es als eine unserer Aufgaben an, weiterhin bezahlbaren Wohnraum für unsere Mitglieder im Raum Wunstorf zur Verfügung zu stellen“, sagt Kemmerich.

Von Kathrin Götze