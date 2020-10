Wunstorf

Der Gemeinnützige Bauverein Wunstorf trauert um seinen Vorstand Michael Nahrstedt. Im Alter von nur 52 Jahren ist er am Donnerstag, 24. September, völlig überraschend gestorben. Er wird im engten Familienkreis beigesetzt.

Nahrstedt war zunächst bei der Wohnungsgesellschaft Gewoba in Bremen zum Immobilienkaufmann ausgebildet worden. 1999 zog er nach Wunstorf und wechselte zum Bauverein, wo er zunächst das Vermietungsteam leitete. 2001 rückte er in den Vorstand auf.

Seine Mitstreiter werden in Erinnerung behalten, dass er sich immer stark dafür engagiert hat, dass die Genossenschaft sich positiv weiterentwickelt. So konnte Nahrstedt viel bewegen. In seiner Zeit wuchs beim Bauverein ein Sozialmanagement, unter anderen durch die Mitarbeit im Präventionskreis Barne. Ebenfalls in der Barne wurde das Haus an der Albrecht-Dürer-Straße 1 neu errichtet, das seniorengerechte Wohnungen und die Verwaltung der Diakonischen Altenhilfe umfasst.

Bei einem aktuellen Bauprojekt in der Nordstadt sollte auch die Genossenschaft ihren Sitz wieder dorthin verlegen. Nahrstedt trug aber auch dazu bei, dass der Bauverein stärker bei der Verwaltung anderer Wohnungen, mit Dienstleistungen seines Bauhofs und als Makler aktiv wurde. Das Vorstandsmitglied engagierte sich aber in mehreren Gremien von Verbänden der Wohnungswirtschaft.

Michael Nahrstedt galt als fairer, fürsorglicher und humorvoller Chef, Vermieter und Familienvater. Er hinterlässt seine Ehefrau und einen Sohn.

Von Sven Sokoll