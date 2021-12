Wunstorf: Behörden wollen nach Unfall Bahnübergang sicherer machen

Wunstorf

Nach dem schweren Unfall auf der Strecke der Osthannoverschen Eisenbahnen (OHE) zum Kaliwerk Sigmundshall haben sich Vertreter von Stadt, OHE und Polizeiinspektion Hannover am Dienstag die Unfallstelle am Übergang Am Hohen Holz angesehen, um über Konsequenzen zu beraten. „Wir waren einhellig der Ansicht, dass die Situation den gesetzlichen Anforderungen entspricht“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD). Trotzdem sind einige Veränderungen geplant.

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Wunstorf war am Freitag schwer verletzt worden, als die Diesellok eines K+S-Zugs seinen Audi A4 auf dem unbeschrankten Bahnübergang erfasste und rund 75 Meter weit schob. Die Feuerwehr musst den Fahrer aus seinem Auto befreien. An dem Auto entstand Totalschaden, der 54 Jahre alte Lokführer blieb unverletzt.

Tempo der Züge sinkt auf 10

Weitere Unfälle sind dort noch nicht bekannt geworden. Voraussetzung für einen sicheren Betrieb ist nach Auffassung der Behördenvertreter bei ihrem Ortstermin, dass die Züge die dort vorgesehene Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde auf jeden Fall einhalten. Vorerst soll das Höchsttempo jetzt aber auf 10 Stundenkilometer sinken, um die Sicherheit zu erhöhen.

Bei dem Unfall hat die Lok den Audi auf der Fahrerseite erwischt. Quelle: Florian Hake

Außerdem haben die Behörden vereinbart, Haltelinien auf die Fahrbahn aufbringen zu lassen. „Um die Sichtbeziehungen weiter zu verbessern, wollen wir in Richtung Stadt auch ein Halteverbot ausweisen“, sagte Piellusch. So sollen parkende Autos den freien Blick nicht behindern.

Pfeifen und Aufpflasterung sind zu diskutieren

Schließlich hat die Runde noch zwei Punkte diskutiert, die noch weiter abzustimmen sind. Künftig könnten die Züge wieder ein Pfeifsignal von sich geben, wenn sie sich nähern. „Das müssen wir aber auf jeden Fall mit der Politik besprechen, weil das auch die Anlieger stören könnte“, betonte der Bürgermeister. Möglicherweise könnte dafür ein bestimmter Zeitraum festgelegt werden, in dem das nur zulässig ist.

Außerdem gab es die Idee, die Verkehrsteilnehmer nicht nur mit einer Linie, sondern auch mit einer Aufpflasterung auf die gefährliche Stelle hinzuweisen. Ob das den Fahrradverkehr zu sehr behindert, will die Stadt aber noch mit dem ADFC als deren Interessenvertreter diskutieren.

Umbau beginnt im Herbst 2022

Es zeichnet sich ab, dass sich die Situation an der Stelle schon im Herbst nächsten Jahres grundlegend verändern wird. Bevor K+S im Sommer begonnen hat, regelmäßig Salzwasser zum früheren Kalibergwerk Sigmundshall zu transportieren, hat die OHE die Strecke an vielen Stellen bereits umgebaut. Die Beteiligten des Ortstermins am Dienstag haben vereinbart, sich auch die anderen Übergänge noch einmal gemeinsam anzusehen.

Die Unfallstelle hat die OHE bisher ausgespart, weil sie noch mit einen anderen Projekt zusammenhängt. Denn künftig wird dort die verlängerte Bundesstraße 442 die Bahnstrecke kreuzen, bevor sie dann in die Nordumgehung im Verlauf der B441 mündet. Dieser Bereich soll jetzt ab Herbst 2022 umgebaut werden.

Von Sven Sokoll