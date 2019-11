Wunstorf

Keine frohe Botschaft verkündeten rund 60 Klimaaktivisten bei der Fridays-for-Future-Demo: „Advent, Advent die Erde brennt“, steht beispielsweise auf einem Banner. Als sich der Zug von der Abtei in Richtung Bahnhof in Bewegung setzt, skandieren einige: „Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle.“ Zudem wünschen sie sich lautstark eine autofreie Innenstadt.

Elias Kraeft, Mitorganisator der Demo, spricht zum Auftakt der Veranstaltung. Quelle: Rita Nandy

Jüngere Teilnehmer in der Minderheit

Helena Farkas hat die Demo der Wunstorfer Ortsgruppe von Fridays for Future mitorganisiert. Damit möchte sie Aufmerksamkeit für das Thema Klimaschutz gewinnen. Mit dem Protest hätten auch jüngere Leute große Möglichkeiten, politisch Einfluss zu nehmen, ergänzt Leonie Trzeba. Doch wie schon zur Auftaktveranstaltung sind auch diesmal die jüngeren Teilnehmer eher in der Minderheit. Das jüngste aktive Mitglied der Grünen, Dustin Meschenmoser, hat sich extra freigenommen. „Das ist meine Zukunft. Die Regierung tut so, als würde sie handeln, tut sie aber nicht“, kritisiert er.

Lesen Sie auch:

Von Rita Nandy