Stadt und Kita-Träger wollen künftig stärker steuern, in welchen Kitas Kinder betreut werden, die besondere Unterstützung benötigen. Der Integrationsbeirat hat das in seiner Sitzung am Dienstag diskutiert, auch Bedenken wurden dabei laut.

Einzelne Einrichtungen hatten beklagt, dass sie sich nicht mehr intensiv genug um alle Kinder kümmern können, weil Kinder mit Fluchterfahrungen und fehlenden Sprachkenntnissen zu anderen in der Gruppe kommen, die auch besonders gefördert werden müssen. „Wegen der großen Nachfrage haben wir aber gesagt, dass wir die Gruppen nicht verkleinern wollen“, sagte der Erste Stadtrat Carsten Piellusch.

Stadt finanziert mehr Personal

Nach einer Umfrage stellten sich die Kitas im Stift, bei St. Johannes und der AWO als die heraus, die davon am meisten betroffen sind. Der Rat hat im September schon beschlossen, ihnen für die Dauer für zwei Jahren zusätzliche pädagogische Mitarbeiter zu finanzieren. Die Frist haben die Beteiligten so gewählt, dass parallel auch schon langfristige Lösungen entstehen können.

Diesen zweiten Schritt hat die Stadt jetzt auch vorgelegt und will bei der Vergabe der Plätze künftig auch diesen Bedarf als einen Faktor einbeziehen. Im ersten Anlauf wollte sie dabei nur auf einen „Migrationshintergrund“ abstellen, hat das nach Kritik von Ulrike Pickert-Maaß ( SPD) im Sozialausschuss jetzt anders gefasst. Im Blickpunkt stehen jetzt Kinder mit besonderem Förderbedarf, für die der Migrationshintergrund einer von mehreren möglichen Erklärungen ist. Das Ziel ist, dass solche Kinder künftig höchstens die Hälfte einer Kita-Gruppe bilden. Wenn die Grenze überschritten wird, sollen die weiteren Kinder vorrangig solche Kitas besuchen, wo der Anteil die 20-Prozent-Marke noch nicht überschreitet.

Mares fürchtet negative Folgen

„Das hört sich auf dem Papier gut an, führt aber in der Wirklichkeit zu Problemen“, sagte Birgit Mares (Grüne), die auch als einzige dagegen stimmte. Sie befürchtet, dass die Wege länger werden und Kinder dann noch keinen eigenen Freundeskreis in ihrem Ortsteil haben, wenn sie eingeschult werden. „Die Kinder werden ja über die Nachbarschaft und Vereine in ihrem Ortsteil sozialisiert“, sagte Piellusch dazu.

Aus dem Beirat wurden auch Stimmen laut, dass der Begriff Migration nicht automatisch damit gleichgesetzt werden dürfte, dass jemand Probleme hat. Der Beiratsvorsitzende Joaquim Ferreira Alves Braga sprach sich dafür aus, das Wort Migration selbstbewusst als positiven Beitrag zur Gesellschaft zu verstehen. „Aber Faktoren wie die Sprache bei der Verteilung der Plätze zu berücksichtigen, haben wir schon lange gefordert“, sagte er.

Stadt hat Reserven bei der Unterbringung Der Erste Stadtrat Carsten Piellusch hat im Integrationsbeirat auch die aktuellen Flüchtlingszahlen mitgeteilt. In diesem Jahr hat Wunstorf bisher 75 von ihnen aufgenommen, damit fehlen von dem zugeteilten Kontingent noch zehn. „Wir werden sehen, ob wir für das nächste Jahr eine neue Quote bekommen“, sagte er. Weitere Zuwanderer aufzunehmen wäre aber kein Problem, weil die 900 Plätze in Wohnungen und Heimen zum 1. Oktober nur zu 84 Prozent belegt waren. Die Stadt kann jetzt auch das ehemalige Gasthaus Grüner Frosch in Idensen nutzen, in dem nach einem Umbau 20 Menschen leben können.

