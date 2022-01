Wunstorf

Ein Verlust für Wunstorfs Innenstadt und die Nordstraße: Roswitha Dehmel wird ihr Haushaltswarengeschäft „Rosmarin“ Mitte Februar aufgeben – sie geht in den Ruhestand. Zahlreiche Stammkunden werden das liebevoll und mit viel Geschmack geführte Geschäft vermissen.

Der Ausverkauf läuft – und auch Dehmels Herz wird mit Blick auf leerer werdenden Regale langsam schwerer. Auch angesichts trauriger Kunden: „Eine Dame ist kürzlich fast in Tränen ausgebrochen“, berichtet die Geschäftsfrau. Sie ist dankbar für die vielen netten Worte, die sie erreichen. 15 Jahre ist es her, dass sie sich mit „Rosmarin“ selbstständig machte. Ursprünglich lagen die Verkaufsräume an der Wasserzucht, an die Nordstraße wechselte Dehmel vor etwa zehn Jahren.

Rosmarin-Chefin stellt Sortiment selbst zusammen

Die Selbstständigkeit habe sie nicht bereut, berichtet Dehmel,. „Man ist sein eigener Chef, das ist etwas wert“, sagt sie. Auch auf Einkaufsgemeinschaften und ähnliches habe sie gern verzichtet, das Warensortiment lieber selbst zusammengestellt. „Wenn ein Gerät nicht gut funktioniert, nimmt man es wieder aus dem Sortiment“, wirft Rüdiger Dehmel ein. Der Ehemann der Inhaberin hilft öfter im Geschäft, seit er selbst in Rente ist.

Schilder im Schaufenster weisen auf den Ausverkauf hin. Quelle: Kathrin Götze

Dass irgendwann mal Schluss sein würde, sei also klar gewesen. Dass es jetzt passiert, liege auch an der Corona-Pandemie, sagt Dehmel. „Wir haben fünf Monate lang zu gehabt, danach waren die Kunden noch sehr verunsichert“, berichtet sie. „Auch machten sich Lieferschwierigkeiten der Hersteller bemerkbar.“ Bei all diesen Problemen hätten ihre Kunden sie aber nicht vergessen, und der Call&Collect Service, der von der Werbegemeinschaft beworben wurde, habe den Kundenkontakt aufrecht gehalten. „Ich war von Anfang an Mitglied der Werbegemeinschaft und bin es auch immer noch“, sagt Dehmel. Auch die neuen City-Gutscheine halte sie für eine gute Idee.

Ausverkauf läuft bis zum 18. Februar

Ein Klagelied über den Online-Handel will sie nicht anstimmen. „So ein Geschäft lebt vom Kundenkontakt mit guter, ehrlicher Beratung“, sagt sie – aus ihrer Sicht werde das auch so bleiben. Vor allem in ihrer Heimatstadt: „Ich liebe Wunstorf, das ist wirklich die schönste Stadt für mich“, sagt sie. So werde sie im Stadtbild durchaus erhalten bleiben, etwa bei Marktbesuchen. Neue Pläne für den Ruhestand habe sie noch nicht. „Ich freue mich aber natürlich auf mehr Zeit für unsere Familie und besonders für die vier Enkelkinder.“

Der Ausverkauf läuft bis zum 18. Februar. Dehmels appellieren an die Kunden, die vielleicht noch Gutscheine haben, sie bald einzulösen. Auch nach dem witzigen Frosch-Gemälde im Verkaufsraum habe es schon etliche Nachfragen gegeben, berichtet die Geschäftsinhaberin noch. „Das ist nicht verkäuflich, denn unsere Tochter hat es gemalt“, lautet ihre Antwort. Eine Reproduktion ziert aber den Stromkasten vor der Tür – er wird der Stadt als Erinnerung erhalten bleiben.

Immobilienmakler Rudnick übernimmt die Räume

Farblich passt der Frosch auch zu den Nachfolgern im Ladengeschäft: Immobilienmakler Norbert Rudnick, der ebenfalls Grün im Logo führt, will seine Filiale aus der Speckenstraße künftig dorthin verlegen, wie er auf Nachfrage bestätigt.

Von Kathrin Götze