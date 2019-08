Bokeloh

Passend zum Motto der 777-Jahr-Feierlichkeiten präsentierte sich Bokeloh am Freitagabend „lebendig und bunt“. Rund 120 Gäste strömten zum Benefizessen in die Pausenhalle der Grundschule. Mit einem Glas Mango-Lassi – einem indischen Joghurtgetränk – und dem Duft exotischer Gewürze wurden sie empfangen.

Axel Rother schenkt Mango-Lassi aus. Quelle: Rita Nandy

Gäste kommen beim Essen ins Schwitzen

Auf die Besucher wartete eine fein abgeschmeckte Auswahl an vegetarischen Speisen aus der indischen Küche. Für einige der Gäste ein völlig neues Geschmackserlebnis, andere waren damit bereits auf Reisen in Berührung gekommen, so wie beispielsweise Bettina Wait. Die Bad Nenndorferin hatte zuvor in England indisch gegessen. „Super lecker“, war sie sich mit ihren beiden Freundinnen einig.

„Ich komm schon ins Schwitzen“, stellt Kim-Louise Klotz angesichts der scharfen Sauce fest. Vor dieser hatte zuvor der indische Reiseleiter und Sozialarbeiter Kaushal Kishor Singh, der die Speisen mit einem Helferteam zubereitet hat, gewarnt. Ansonsten waren die Gerichte aus Kichererbsenmehl, Gemüse, Linsen und Spinat aber milde. Und wem es doch zu pikant war, der konnte mit einem süßen Lassi die Schärfe mildern. Auch Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt schmeckte es ausgezeichnet: „Ich habe das erste Mal indisch gegessen.“

Roswitha Lühker (von links), Kim-Louise Klotz und Bettina Wait sind von dem Essen begeistert. Quelle: Rita Nandy

Erlös geht am Organisation „Hand in Hand Help“

Zu verdanken hat er dies dem Ehepaar Rother, das tatkräftig von Mitgliedern des DRK-Ortsverbands unterstützt wurde. „Es ist schön in Bokeloh, weil wir Menschen mit tollen Ideen haben“, lobte Waterstradt sie für ihr Engagement. Rothers waren im Februar mit dem deutschsprachigen Reiseleiter Singh in Nordindien unterwegs gewesen. Auf der Reise erzählte er ihnen von seinem Hilfsprojekt. Mit der Organisation „Hand in Hand Help“ möchte er Kinder und Erwachsene in Dörfern unterstützen, erzählt Gisela Rother. Dabei geht es vor allem um die Förderung der Bildung. Bei Benefizdinnern in Deutschland sammelt er dafür Spenden.

Gemeinsam haben sie das Benefizdinner auf die Beine gestellt: Silke Dai (von links), Kaushal Kishor Singh, Axel und Gisela Rother, Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt und Renate Goslar. Quelle: Rita Nandy

Festprogramm endet mit Konzert

Die Feierlichkeiten zum 777. Bestehen von Bokeloh sind noch nicht abgeschlossen. Auf dem Programm stehen noch die Aktionen des TSV Bokeloh unter dem Motto „ Bokeloh bewegt sich“ und ein Dorfball. Den Abschluss bildet ein Konzert mit der Gruppe Altes Blech.

Von Rita Nandy