Demokratie ist schön, macht aber viel Arbeit: So lautet der Untertitel einer dreiteiligen Vortragsreihe zum Thema 70 Jahre Grundgesetz des Wunstorfer Historikers Bernd Riedel. Mit seinem Vortrag über Parteien endet am Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr im Roten Lehmhaus an der Wasserzucht die Vortragsreihe. Der Eintritt ist frei.

Vorausgegangen waren die Vorträge über den Wandel des Grundgesetzes und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in der offenen Gesellschaft. Der Referent, Historiker und Autor Riedel hat dem dritten Thema den Titel „Was sind und zu welchem Zweck gibt es politische Parteien?“ gegeben. „Zugegeben, ein schwieriges und komplexes Thema“, sagt Riedel. „Aber ich werde versuchen, ihm ein wenig von seiner Schwere zu nehmen, ohne dass es an Komplexität verliert.“

Parteien nach Tagesform beurteilen

Eine seiner Thesen lautet: Die Parteien werden nicht nach ihren historischen Verdiensten beurteilt, sondern nach Tagesform. „Das ist ungerecht“, sagt Riedel. Die politischen Parteien würden heute als Gegenspieler der politischen Partizipation des Volkes angesehen, ja, von manchen als Verhinderer verdächtigt. Das beruhe laut Riedel auf einem Irrtum. „Parteien werden als quasistaatliche Institutionen wahrgenommen, als Teil der Bürokratie. Sie sind aber etwas ganz anderes.“

Die Parteien verdanken ihre herausragende Rolle im politischen Gefüge dem Grundgesetz, das ihnen in Artikel 21 eine besondere Aufgabe zuerkennt. Vermutlich einmalig in der Welt, dass politische Parteien in positiver Weise in einer Verfassungsurkunde genannt werden. Es geht um Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Parteien in Deutschland – eine Diskussion mit offenem Ausgang. Auch das Publikum wird, wie bisher bei Riedels Vorträgen, beteiligt und zur Mitarbeit animiert.

Von Anke Lütjens