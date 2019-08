Wunstorf

Nachdem er mit einem Trick abseits der üblichen Arbeitszeiten ins Büro gelockt worden ist, hat Dienststellenleiter Bernd Stühmann bei den Wunstorfer Johannitern eine Überraschungsfeier erlebt. Zahlreiche Weggefährten erwarteten ihn, weil er seit 35 Jahren seinen Dienst bei der Rettungsorganisation leistet. In der Remise schilderte der Ortsbeauftragte Thomas Silbermann, welche Stationen Stühmann in dieser langen Zeit absolviert hat. Landesvorstand Uwe Beyes berichtete, dass er schon lange eng mit Stühmann zusammenarbeitet.

„Besonders die gemeinsame Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen und das Verknüpfen der verschiedenen Arbeitsbereiche der Johanniter zu einer großen Gemeinschaft macht mir sehr viel Freude“, sagte Stühmann dankbar für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Über Rettungsdienst und Katastrophenschutz hinaus engagieren sich die Johanniter in Wunstorf mittlerweile auch in der Kinderbetreuung und in der Arbeit mit Flüchtlingen.

Von Sven Sokoll