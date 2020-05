Wunstorf

Der Rat der Stadt Wunstorf hat am Mittwoch den früheren AfD-Politiker Bernd Wischhöver verabschiedet. Er hatte sich im Februar entschieden, die Partei zu verlassen, weil er den Umgang mit extremen Kräften wie Björn Höcke und Andreas Kalbitz nicht mehr unterstützen wollte. Seine Mandate in Rat, Ortsrat Steinhude und Regionsversammlung hat er abgegeben.

Mehr als 20 Jahre in der Politik

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt zollte Wischhhöver „großen Respekt“ für den Schritt und überreichte ihm den Ehrenring für mehr als 20 Jahre andauernde Tätigkeit in der Politik. Der frühere CDU-Politiker war 1996 erstmals in den Ortsrat gewählt worden und war seit 2001 Ratsherr. „Dabei warst du immer in erster Linie Steinhuder“, sagte Eberhardt. Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer bescheinigte ihm, dass er seinem Kurs immer treu geblieben sei.

Anzeige

Heimann rückt in den Rat nach

Wischhöver berichtete, dass er über eine Bürgerinitiative in die Politik gekommen sei. „Wir sollten Menschen in solchen Gruppen ermutigen, diesen Schritt auch zu machen“, sagte er. Außerdem wünschte er sich, dass die politischen Entscheidungen seltener entlang von Parteigrenzen fielen. Für Wischhöver ist Siegfried Heimann in den Rat nachgerückt. Neuer Fraktionsvorsitzender ist Detlev Ulrich Aders.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll