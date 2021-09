Wunstorf

Nach einer Corona-Zwangspause konnten rund 200 Neunt- und Zehntklässler der Otto-Hahn-Schule am Mittwoch wieder bei der Berufswelt-Messe mit echten Arbeitgebern in der Aula ins Gespräch kommen. „Die Schülerinnen und Schüler haben die Online-Alternativen gut angenommen, aber echte Kontakte sind nicht zu ersetzen“, sagte die Leiterin der Haupt- und Realschule, Helga Radtke. Daraus haben sich in der vergangenen Jahren mindestens Praktika, oft aber auch Ausbildungsverträge entwickelt.

Unter den insgesamt 27 Ausstellern half die Agentur für Arbeit dabei, passende Berufe zu finden. Die Industrie- und Handelskammer stellte die Angebote in ihrer Lehrstellenbörse vor. Zu den Arbeitgebern, die sich den Schülerinnen und Schülern präsentierten, zählten erstmals auch der Reifenhändler Reifen.com und die Medizinische Hochschule Hannover. Letztere berichtete, dass dort auch viele Ausbildungen abseits eines Medizinstudiums möglich sind, nämlich nicht nur in der Pflege, sondern zum Beispiel auch Kaufleute und Industriemechaniker.

