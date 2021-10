Wunstorf

In 1150 Jahren Stadtgeschichte haben sich einige Schätze in Wunstorf angesammelt – etwa auf dem Gelände der Psychiatrie. Dort gibt es eine eher unbekannte historische Ausstellung. Bevor die Bagger mit ganzer Kraft den Abriss alter Gebäude und somit die Beseitigung von Orten der Vergangenheit des Landeskrankenhauses (LKH) in Wunstorf einleiteten, durchsuchte Otto Lapp, der damalige Oberpfleger in diesem Krankenhaus und Vorsitzende des Briefmarkentauschklubs Wunstorf, alle Winkel und Ecken der Keller, Böden, Lager- und Abstellräume der ehemaligen Stationsgebäude nach alten Poststücken für die Philatelie.

Sammlung entstand eher per Zufall

Zu seiner Überraschung entdeckte er nicht nur säckeweise sehr alte, ungeöffnete Briefe, die an ehemalige Patienten adressiert waren, sondern vor allem auch immer wieder eine Vielzahl unterschiedlichster Gegenstände aus der wechselvollen Geschichte der Einrichtungen und deren Behandlungspraxis an den Patienten. Dass er daraus eine über die Region hinaus wertvolle historische Sammlung für die interessierte Öffentlichkeit zusammenstellen würde, war nicht sein Plan, aber ist sein großer Verdienst.

Vor über 40 Jahren richtete Otto Lapp die Historische Ausstellung im LKH ein, die vom KRH übernommen und der Öffentlichkeit wieder zugängig gemacht wird. Quelle: Winfried Gburek - Archiv

Nach mehr als 40 Jahren ist das heutige Klinikum der Region Hannover (KRH) „stolz darauf, diese Sammlung zu haben“, betont Iris Tatjana Graef-Calliess, Professorin und ärztliche Direktorin der KRH Psychiatrie Wunstorf. Allerdings scheint diese Ausstelungnach all den Jahren immer noch so etwas wie ein Geheimtipp für Interessierte zu sein.

Museum öffnet zum 100-jährigen Bestehen

Lapp war sehr schnell klar, dass es die letzte Chance sei, diese aussagekräftigen Objekte vor einer endgültigen Vernichtung zu sichern. Gemeinsam mit Werner Schrödter, einem Verwaltungsangestellten, trug er im Laufe von vier Jahren alle Gegenstände zusammen. Mit jedem Stück mehr reifte sein Plan, mit der Sammlung die Grundlage für ein späteres Museum zur Geschichte des Landeskrankenhauses zu schaffen.

Mit Unterstützung der Krankenhausleitung konnte Lapp zum 100-jährigen Krankenhausjubiläum am 13. Juni 1980 ein kleines Museum im Dachgeschoss des Hauptgebäudekomplexes an der Südstraße eröffnen. Seitdem „spiegelt sie den Werdegang des Krankenhauses von seinen Anfängen als Korrektionsanstalt bis hin zum psychiatrischen Krankenhaus der Achtzigerjahre wieder“, erklärt Siglinde Knobloch, die ehemalige Pflegerin und Tochter des Sammlungsgründers Lapp.

Förderverein unterstützt das Museum

Diese Zeit dokumentieren aufschlussreich beispielsweise diverse amtliche Schriftstücke, Fotos, Zeitungsartikel, Lagepläne, Lebensmittelkarten, Beispiele der Patientenbekleidung, ebenso Spanntücher und Zwangsjacken, Elektroschock- und Versorgungsgeräte, Sektionsbestecke, Essgeschirr, Ausbruchswerkzeuge, Berichtsbücher, Behandlungsanordnungen für die Patienten sowie Krankenwärteruniformen und das erste im Krankenhaus verwendete Telefon. Seit rund zehn Jahren wird die Sammlung vom Förderverein „Psychiatrie bewegt“ unterstützt.

Ein Foto vom Tag der Eröffnung der Historischen Ausstellung im LKH in Wunstorf, vor über 40 Jahren. In Zukunft wird die Ausstellung mit aktuellen didaktischen Möglichkeiten den Interessierten eröffnet werden. Quelle: Heiner Wittrock (Archiv)

Seit der Gründung konnte die Sammlung immer wieder im Rahmen von Führungen besucht werden. Trotzdem ist die Historische Sammlung auch nach 41 Jahren vielen Bürgerinnen und Bürgern unbekannt geblieben.

Sammlung soll wieder stärker gepflegt werden

Seit dem Tod Otto Lapps im Jahr 1993 fehlte es der Sammlung an Ergänzung und Aktualisierung.

Sie stand sogar schon kurz vor dem Aus: „Als das Landeskrankenhaus im Jahr 2006 von der Region Hannover als KRH-Psychiatrie Wunstorf übernommen wurde, wollte die KRH die Ausstellung sogar auflösen und wegräumen, um Platz für Büros zu schaffen“, sagt Michael Siemens, Arbeitstherapeut der Psychiatrie und Gründungsmitglied im Verein „Psychiatrie bewegt“. So weit ist es nicht gekommen.

Heiner Wittrock – ehemaliger Schulleiter, Historiker und Heimatforscher zur jüngeren Geschichte seiner Geburtsstadt sowie Sachbuchautor zum ehemaligen Landeskrankenhaus – will sich für die Ausstellung engagieren und alle Informationen und Materialien aus seinem Privatarchiv in diesem November dem Krankenhaus für die Ausstellung übereignen.

Viele Patienten des Landeskrankenhauses verrichteten tagsüber Feldarbeit. In Blechkannen und Blechgeschirr wurde ihnen das Mittagessen gebracht. Quelle: Heiner Wittrock (Archiv)

Die Krankenhausleitung der KRH Psychiatrie Wunstorf hat gemeinsam mit dem Förderverein vor einem Jahr eine Initiative gestartet, um die Sammlung wissenschaftlich und museumspädagogisch neu aufzustellen. „Hierbei sollen die jüngeren Erkenntnisse der historischen Forschung zur Psychiatrie mit einfließen, um die Bedeutung der Exponate in ihren jeweiligen Entstehungs- und Nutzungszeiten noch besser verstehen und historisch besser einordnen zu können“, betont Graef-Calliess.

Unterschiedliche Partner gesucht

Sie leitet ein Projektteam, das nach Partnern, Förderern und Dienstleistern Ausschau hält, um zu einer dauerhaften und wieder öffentlich zugängigen Ausstellung zu kommen. „Sie soll in Zukunft dem Anspruch gerecht werden, angemessen und einordnend auf die 140-jährige Geschichte der Psychiatrie in Wunstorf einzugehen“, sagt Graef-Calliess. „Der Förderverein wird entsprechende Fördermittel der öffentlichen Hand beantragen. Außerdem ist eine Zusammenarbeit mit der Stadt Wunstorf geplant.“

Wegen der Corona-Pandemie ist ein Besuch der Ausstellung momentan nicht möglich.

Von Winfried Gburek