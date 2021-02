Wunstorf

Zu einer Geduldsprobe hat sich am Mittwoch das erste große Projekt beim Umbau der OHE-Bahnstrecke nach Bokeloh entwickelt. Gegen 8 Uhr sollte die erste Lieferung mit rund 1400 neuen Beton-Bahnschwellen eintreffen. Am Luther Weg warteten viele Arbeiter, doch zunächst fehlte eine Lok und dann das grüne Licht des Fahrdienstleiters, den Bahnhof zu passieren. Deshalb wartete der Zug gegen 11.30 Uhr noch immer.

Auch in Bokeloh nahe der Steinhuder Straße wollte die OHE Schwellen abladen. Denn neben den ersten zwei Kilometern in der Kernstadt sollen auch die besiedelten Bereiche Bokelohs die ruhigeren Schwellen bekommen. Der eigentliche Umbau soll aber erst in der nächste Woche beginnen, sodass noch etwas Zeit bleibt. Zu Beginn war am Luther Weg am Dienstag ein nicht mehr benötigtes Abstellgleis entfernt worden und am Mittwochmorgen eine Stahlunterlage für die Schwellen entstanden. Ab Juli will K+S regelmäßig Salzwasser nach Sigmundshall transportieren, das ist der Grund für den Umbau. Auch an der Senator-Kraft-Straße nutzen die Firmen eine Lagerfläche.

Gegen 11.30 Uhr steht der Zug mit den Schwellen noch auf der anderen Seite des Bahnhofs. Quelle: Sven Sokoll

Von Sven Sokoll