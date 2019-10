Steinhude

Beim Erntedankfest können Besucher am Sonntag, 6. Oktober, von 14 bis 18 Uhr die Windmühle Paula besichtigen. Sie ist an diesem Tag in Betrieb. Fachkundige Mitglieder des Vereins zur Erhaltung der Mühle erläutern den Mahlprozess. Sie informieren auch über erfolgte und anstehende Restaurierungsarbeiten sowie die neue Toilettenanlage. Im Außengelände sind an der Straße An der Windmühle alte Trecker und Landmaschinen ausgestellt. Zudem sind Dudelsäcke aus ganz Europa zu sehen. Es gibt Kaffee, Kuchen und auch Mühlenprodukte.

Von Rita Nandy