Der Neustart nach der Corona-Zwangspause bringt Veränderungen im Naturerlebnisbads in Luthe mit sich. In der Eingangszone erfasst Rita Schulz jetzt hinter einer Plexiglasscheibe am Computer laufend, wie viele Personen kommen und wie viele gehen. Damit haben die Verantwortlichen immer den Überblick, wie viele Besucher insgesamt im Bad sind – und ob die zulässige Grenze von 300 Gästen überschritten wird. Doch davon war man an den Pfingsttagen noch weit entfernt: Am sonnigen Pfingstmontag stand der Zähler um 15 Uhr gerade bei 66. Allerdings war den Verantwortlichen das auch recht, um in Ruhe testen zu können, ob die neuen Abläufe funktionieren.

In der Branche gab es unterschiedliche Vorstellungen, wie die Badbetreiber die Regeln zum Schutz vor Corona-Infektionen am besten einhalten können. So haben die Luther vieles anders gelöst als etwa die Bäderbetriebe für das Freibad Bokeloh, wo die Besucher ihre Zeiten jetzt vorab online buchen müssen. Aber auch die Luther Genossenschaft steht natürlich regelmäßig im Kontakt mit dem Gesundheitsamt, um zu prüfen, ob der Infektionsschutz ausreicht. Der Vorstandsvorsitzende Reinhard Gräpel betont: „Die Leute freuen sich, dass sie wieder schwimmen dürfen. Aber wir wollen auch alles tun, um Infektionen hier zu verhindern.“

Auf der großen Liegewiese können die Besucher sich in Corona-Zeiten gut verteilen. Quelle: Sven Sokoll

Das Bad profitiert davon, dass die Besucher sich auf der recht großen Liegewiese gut verteilen können. In den ersten Tagen nach der kurzfristigen Öffnung am Sonnabend klappte das gut. Früher haben die Mitarbeiter zwar nie erfasst, wie viele Besucher sich gleichzeitig im Bad aufgehalten haben. Gemessen an der Zahl der in den vergangenen Jahren verkauften Tickets rechnen sie aber damit, dass sie nur an wenigen Tagen in der Hochsaison tatsächlich Menschen abweisen müssen. In solchen Fällen wird dann auch auf der Internetseite www.naturerlebnisbad-luthe.de zu sehen sein, dass das Bad schon voll ist.

Dauerkartenbesitzer sind dabei geblieben

Weil zudem die meisten Dauerkartenbesitzer treu dabei geblieben sind, sind die Perspektiven für die Einnahmen bei unveränderten Eintrittspreisen nicht so schlecht. Allerdings muss die Genossenschaft auch viel Geld ausgeben, um die besonderen Hygienevorschriften einhalten zu können. Dazu gehören unter anderem zusätzliches Personal und Desinfektionsmittel. Hinzu kommen zwei neue hölzerne Umkleidehütten auf dem Gelände, weil die vorhandenen Umkleiden und Sanitäranlagen derzeit nur eingeschränkt nutzbar sind.

Die Vorsitzenden Reinhard Gräpel (links) und Rolf Hoch zeigen eine der beiden neuen Umkleidekabinen aus Holz. Quelle: Sven Sokoll

„Wir wünschen uns deshalb auch, dass die Menschen möglichst schon zu Hause duschen, bevor sie kommen“, sagt Gräpels Stellvertreter Rolf Hoch. Alle Schwimmkurse und Veranstaltungen sind zunächst abgesagt – bis auf den jährlichen Taufgottesdienst, der jetzt aber nur für einen kleinen Kreis geplant ist.

Höherer Zuschuss der Stadt hilft jetzt

Die Kassenlage der Genossenschaft war auch ohne Corona schon angespannt, weil sie im Frühjahr rund 15.000 Euro in das Nichtschwimmerbecken investieren musste. „Wenn die Stadt ihren Zuschuss nicht erhöht hätte, hätten wir jetzt größere Probleme“, sagt Gräpel dankbar. In diesem und dem nächsten Jahr kann die Genossenschaft mit 90.000 Euro planen, 20.000 Euro mehr als 2019.

Im Nichtschwimmerbecken hat die Genossenschaft vor der Saison den Boden erneuern lassen. Quelle: Sven Sokoll

Im vergangenen Jahr hatte das Gesundheitsamt im Nichtschwimmerbecken mehrmals erhöhte Bakterienwerte gemessen. Ein neuer Folienboden ersetzt jetzt den Kies, der nicht so einfach zu reinigen war. Geänderte Strömungsverhältnisse sorgen für mehr Sauerstoff. Dabei ist das Becken etwas tiefer geworden: „Es ist schön, dass die Kinder dort jetzt erste Schwimmversuche machen können“, findet Bademeister Michael Kuller.

Von Sven Sokoll