Kolenfeld

Eine Wohnstraße in Kolenfeld an einem Vormittag im Juli. Plötzlich dringt weißer Rauch aus dem Dach eines Hauses – genau betrachtet aus dem Regenfallrohr am Dach. Zeitgleich dringt weißer Rauch aus Kanalschächten und Gullydeckeln der Straße. Aber Walter Knop und Markus Berndt betrachten das alles gelassen. Sie haben die Kanäle mit dem Rauch gewissermaßen geflutet. „Wir setzen den Hauptkanal der Straße unter Nebel, der geht dann an alle Anschlüsse“, sagt Knop. Ziel ist es zu prüfen, ob mit den Anschlüssen alles in Ordnung ist.

Dabei können die beiden Bediensteten des städtischen Baubetriebshofes auch feststellen, wenn ein Hausanschluss falsch gelegt ist. Abwasser aus dem Haus darf nicht in den Regenwasserkanal gelangen. Solche Fehlanschlüsse gebe es immer wieder, sagt Knop aus vielen Jahren Erfahrung. Was aber aus seiner Erfahrung selten vorkommt, ist das, was es gerade kürzlich im Süden der Kernstadt gab: Dort hatte jemand wegen der Rauchentwicklung die Feuerwehr alarmiert.

Wenn weißer Rauch aus dem Gully quilt, dann ist alles in Ordnung. Quelle: Albert Tugendheim

Anwohner werden informiert

„Wir informieren die Anwohner immer vorher über unserer Arbeiten“, sagt Berndt. Eine Feuerwehralarmierung habe es, so Knop, in den vergangenen 25 Jahren vielleicht dreimal gegeben. „Eine gute Quote“, findet er.

In der Tat. Eigentlich weiß auch die Feuerwehr zumeist Bescheid über die Arbeiten der Kanaltester. Wenn allerdings aufgrund der Rauchentwicklung jemand die Notrufnummer anwähle, dann müsse eben die Feuerwehr ausrücken, na klar.

Das ist wie Disconebel

Knop und Berndt sind immer wieder unterwegs und nebeln die Kanalrohre ein. Wenn etwa bald eine Straße saniert werden soll, dann checken sie, was sich im Untergrund tut. Oder wenn ein Bagger eine Leitung angerissen hat, sind sie zur Stelle, um den Ort des Malheurs zu bestimmen. Auch bei Neubauten testen sie die Grundplatten auf Dichtigkeit. Und das, was sie in die Kanäle blasen, stellt kein Problem für Mensch und Umwelt dar. Ein Öl-Wasser-Gemisch wird in die Kanäle gedrückt. „Das ist genau wie der Nebel in einer Disco“, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum.

Wenn die Baubetriebshofleute mit dem Nebel nicht mehr zu gewünschten Erkenntnissen kommen, dann drücken sie auch mal gefärbtes Wasser in die Kanäle. Und eine Kanalkamera haben sie auch an Bord ihres orangefarbenen Kleintransporters.

Aber nicht nur die Kanalberäucherungen gehören zu den Aufgaben der beiden Stadtbediensteten. An diesem Vormittag müssen sie dann zügig ihre Utensilien einladen und in die Kernstadt fahren. Hausmeisteraufgaben im Hölty-Gymnasium erfordern zügiges Eingreifen. Aber bis September soll das Kanaltestprogramm für dieses Jahr trotzdem gestemmt werden.

Wenn weißer Rauch aus dem Gully quilt, dann ist alles in Ordnung. Quelle: Albert Tugendheim

Von Albert Tugendheim