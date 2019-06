Wunstorf

In einer Autowerkstatt hat ein 29-jähriger Wunstorfer am Freitag gegen 20.30 Uhr die Schlüssel eines nicht zugelassenen Autos an sich genommen und ist dann damit auf Wirtschaftswegen nahe der Haster Straße gefahren. Kleingärtnern und Spaziergängern fiel das auf, und sie hielten den betrunkenen Fahrer an. Wie sich herausstellte, hatte er keine Fahrerlaubnis. Nach Angaben der Polizei muss er sich jetzt für mehrere Straftaten verantworten. Verletzt wurde niemand.

Von Sven Sokoll