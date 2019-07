Wunstorf

Das Feuer in einem Haus an der Straße Sperberhorst in Luthe am Montagnachmittag ist fahrlässig verursacht worden. Zu dieser Erkenntnis kommen die Ermittler des Fachkommissariats für Branddelikte. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf rund 250.000 Euro.

Ein Anwohner hatte gegen 15 Uhr Rauch in der Nachbarschaft gerochen und kurz darauf eine Rauchentwicklung am Reihenendhaus bemerkt. Dort öffnete ihm eine 57-jährige Frau die Haustür. Der 73-Jährige zog sie geistesgegenwärtig aus dem Haus und brachte sie in Sicherheit. Sie erlitt leichte Brandverletzungen. Zeitgleich trafen die ersten Rettungskräfte ein, die von einer Anwohnerin alarmiert worden waren. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Wohnzimmer zügig löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Von Marleen Gaida