Blumenau

Kommt der Bieber zurück in die Westaue bei Blumenau? Der Wunstorfer Tierschützer Manfred Bartels sieht dafür deutliche Zeichen. Zwei Jahre lang hatte die Tierart sich aus dem Bereich zurückgezogen. „Die trockenen Jahre 2020/2021 haben den Pegelstand der heimischen Gewässer stark sinken lassen“, sagt Bartels. Die Biber brauchen aber Wasserstände von mindestens 60 bis 80 Zentimetern, da sie sowohl auf dem Land als auch im Wasser leben und sich bei vermeintlichen Gefahren sonst nicht verstecken können.

An der Leine hat Manfred Bartels einen Biber bei der Fellpflege beobachtet. Quelle: Manfred Bartels

Manfred Bartels beobachtet für den Naturschutzbund regelmäßig ehrenamtlich die Biber-Vorkommen. Während sie in der Leine weiter präsent geblieben sind, hat er an der Westaue erst im Herbst vergangenen Jahres wieder Nagespuren und Fährten gefunden, die er den Bibern zugeordnet hat. Jetzt konnte er am Dammweg zwischen der Bahnbrücke der Leinechaussee einen Baum fotografieren, an dem Biber genagt haben.

Bartels wirbt um Verständnis

Der Biber wird bis zu 1,20 Meter lang und ist somit das größte europäische Nagetier. In den Familienverbänden mit dem ersten und dem zweiten Wurf leben bis zu sechs bis acht von ihnen zusammen. Sie ernähren sich rein pflanzlich. „Im Winter ist das Nahrungsangebot sehr begrenzt und Baumrinde ist dann die bevorzugte Nahrung“, schreibt Bartels. Da der Biber dafür auch Bäume fällt und seinen Lebensraum mit Dämmen versieht, greift er stark in die Landschaft ein.

Der Wunstorfer Manfred Bartels engagiert sich für den Schutz der Biber. Quelle: Manfred Bartels

Bartels ist sich dessen bewusst, dass das auch zu Konflikten mit den Menschen führen kann. Er hat sich aber zur Aufgabe gemacht, bei Gewässer-Anrainern für mehr Verständnis für die Biber zu werben. „Wir sind es folgenden Generationen schuldig, diese wunderschönen Großnager in freier Wildbahn in unserer Heimat zu erhalten“, sagt er.

Von Sven Sokoll