Die Biber-Population im Bereich der Wunstorfer Westaue hat sich verändert. Das hat Naturschützer Manfred Bartels bei einer vom Naturschutzbund Laatzen (Nabu) initiierten Biberkartierung festgestellt. „Während die Spurenlage an der Leine in der Gemarkung Wunstorf mengenmäßig ähnlich wie in den vergangenen Jahren ist, lässt sich an der Westaue ein deutlicher Rückgang an Aktivitäten verzeichnen“, teilt Bartels mit.

Anhand von Spuren, die die Biber hinterlassen, zieht er Rückschlüsse auf Anzahl und Aktivitäten der bis zu 35 Kilogramm schweren Tiere. Während die Biber im Sommer ein reichhaltiges Nahrungsangebot finden, ernähren sie sich im Winter hauptsächlich von Baumrinden, Sträuchern und Gehölzen. Dabei hinterlassen die Tiere Nagespuren. „Ein weiteres Indiz für Biberaktivitäten an und in den Gewässern ist die sogenannte Biberrutsche. Dabei handelt es sich um einen gegrabenen Ausstieg am Gewässerrand“, erläutert Bartels.

In Wunstorf gibt es noch zwei Biberreviere. Quelle: privat

Rückgang hat unterschiedliche Gründe

Für den Rückgang in der Westaue zwischen der Leinechaussee in Blumenau und der Brücke an der B 442/In den Ellern sieht der Naturschützer mehrere Gründe. Zum einen wurden mittlerweile einige Bäume mit Verbissschutzgittern gesichert, zum anderen haben die vergangenen trockenen Sommer ihre Spuren hinterlassen. „An einigen Stellen hat die Westaue im Sommer 2020 einen Wasserstand von nur 15 Zentimeter Tiefe aufgewiesen“, sagt Bartels. Er hatte im Jahr 2017 per Video den ersten Nachweis eines Bibers in der Westaue erbracht.

Der Biber benötigt seinen Angaben zufolge jedoch eine gewisse Wassertiefe für seine Sicherheit und sein Fluchtverhalten. Zudem liegt der Eingang zum Biberbau generell unter Wasser. „Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind fast keine Aktivitätsnachweise mehr zwischen Leinechaussee und In den Ellern mehr zu finden“, bedauert der Naturschützer. Noch vor zwei Jahren seien in diesem Bereich, besonders unterhalb der Bahnbrücke am Blumenauer Kirchweg, die Spuren des Bibers in Form von angenagten Bäumen auch für Spaziergänger gut sichtbar gewesen.

Menschen und Hunde stören den Biber

Einen weiteren Grund für den Rückzug der Biber sieht Bartels auch in dem wegen der Corona-Pandemie veränderten Freizeitverhalten. „Es treibt viel mehr Menschen raus in die Natur und das nicht nur auf die dafür vorgesehenen Wege. Oftmals auch in Begleitung von Hunden.“ Diese werden von dem größten europäischen Nagetier durchaus als Gefahr wahrgenommen. „All diese Einflüsse führen dazu, dass Biber sich aus ihren angestammten Revieren verabschieden und sich neue suchen“, sagt der Naturschützer. Im Bereich der Wunstorfer Westaue sind aber immer noch zwei Reviere deutlich nachzuweisen.

Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Fischereiaufseher des Sportangler-Vereins Blumenau engagiert sich Bartels für den Biberschutz und die Kartierung der Tiere. Seit 2016 unterstützt der Wunstorfer aktiv das Biber-Monitoring des Nabu Laatzen. Bei seinen Kontrollgängen an Leine und Westaue dokumentiert er die Aktivitäten der Tiere. Die Daten werden dann in ein Onlineregister des Nabu übertragen.

