Wunstorf

Weihnachtshits und Big-Band-Klassiker stehen beim Konzert der Big Band der Musikschule Wunstorf auf dem Programm. Die Aufführung beginnt am Sonnabend, 14. Dezember, um 19 Uhr im Sozialzentrum des Klinikums der Region. Die Leitung hat Hans Wendt. Die Musiker werden von den vollen Streicherklängen des Ensembles Camerata Capriccio unter Leitung von Elisabet Heineken unterstützt.

Das Motto lautet daher auch „X-Mas gestrichen“. Wegen der Kombination der beiden Ensembles erklingen sowohl die typischen amerikanischen Weihnachtshits wie „White Chrismas“ von Irving Berlin als auch Big Band Klassiker wie „Georgia on My Mind“ von Hoagy Carmichael in einem ganz anderen Stil. Zudem konnte die Big Band Wunstorf außer ihrer Sängerin Manuela Engel auch Sänger Nicolai Poschke für das Konzert begeistern. Er wird das Repertoire mit Stücken von Michael Bublé und Robbie Williams erweitern.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden gern entgegengenommen.

Von Anke Lütjens