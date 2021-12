Großenheidorn

SPD-Ortsratsmitglied Björn Bonnet aus Großenheidorn hat zum vierten Mal in Folge Kalender mit Motiven aus seinem Heimatort erstellt. Auch die Termine der örtlichen Vereine im Jahr 2022 sind darin bereits eingetragen. Die Kalender sind zum Preis von 7 Euro in verschiedenen Geschäften im Dorf erhältlich. Der Arbeitskreis 750 Jahre Großenheidorn unterstützt die Aktion.

Kalenderverkauf für den guten Zweck

Wie auch in den vergangenen Jahren soll der Kalenderverkauf helfen, gemeinnützige Projekte in Großenheidorn zu finanzieren. Mit dem Erlös vom Vorjahr beteiligte sich Bonnet an der Verschönerung der Versorgerkästen in Ort. Einen weiteren Teil der Einnahmen nutzte er, um Fahnen mit dem Ortswappen herstellen zu lassen. Auch die Gewinne aus dem Fahnenverkauf sollen Großenheidorn zugutekommen.

Fahnen mit dem Großenheidorner Ortswappen stehen für gemeinnützige Zwecke zum Verkauf. Quelle: Privat

Verkaufsstellen für die Kalender sind der Raiffeisen-Markt, Am Bahnhof 12, das Floristikgeschäft Blümchen, Bergstraße 7, und das Restaurant Amphora, Bordenauer Weg 2. Fahnen in verschiedenen Größen sind beim Raiffeisen-Markt erhältlich.

Von Paul Lukas Primke