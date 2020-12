Großenheidorn

Der Großenheidorner Björn Bonnet hat zum dritten Mal einen Kalender mit Motiven aus seinem Heimatort erstellt. Wer ihn sich an die Wand hängt, sieht nicht nur aktuelle Aufnahmen etwa von den jüngst verschönerten Versorgungskästen. Bonnet wirft auch einen Blick zurück und präsentiert historische Fotos des Bahnhofs, der Kirche und von der Insel Sonneneck. Und er zeigt mit einer Aufnahme von 1934, dass Großenheidorn auch einmal eine Windmühle hatte.

So sieht der Kalender für 2021 jetzt aus. Quelle: Sven Sokoll

Ortsratherr Bonnet verkauft den Kalender zum Preis von 7 Euro und will den Erlös wieder für ein Projekt im Ort einsetzen. Mit den Einnahmen aus dem ersten Kalenderverkauf unterstützte er Kita, Grundschule und Randstundenbetreuung, in diesem Jahr hat er sich dann an den Kosten für die Verschönerung der Verteilerkästen beteiligt. Neben Bonnet, Am Schneiderberg 15, erreichbar unter Telefon (01 57) 72 70 29 00, verkaufen auch das Restaurant Amphora und der Raiffeisenmarkt sowie Blümchen-Floristik Exemplare. Bei letzteren beiden macht der Corona-Lockdown aber jetzt wohl zeitweise einen Strich durch die Rechnung.

Von Sven Sokoll