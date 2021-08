Wunstorf

Hingucker am Wegesrand: Bei einer Radtour durch Wunstorf und ums Steinhuder Meer sind Volker Wischnowski aus Hannover die schönen Blühflächen an den Straßenrändern der Kreisverkehre aufgefallen. Der ehemalige Bankangestellte und Hobbyfilmer hielt spontan an und machte gleich ein Foto von der Blütenpracht.

Er schickte das Bild an den NDR – und am Sonntag wurde es als „Wetterbild des Tages“ prompt im Fernsehen veröffentlicht. Wischnowski möchte sich bei den verantwortlichen Mitarbeitern des Baubetriebshofs bedanken, die diese Art der Grünflächengestaltung gewählt und umgesetzt haben: „So schön habe ich solche Flächen selten gesehen“, lobt er. „Und für die Insekten ist es auch noch gut.“

Von Kathrin Götze