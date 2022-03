Gemeinsam Müllsäcke füllen und anschließend nett zusammensitzen – das wird es in diesem Jahr wieder nicht in Wunstorf-Blumenau geben. Stattdessen ist jeder aufgefordert, am Sonnabend, 19. März, einzeln oder mit der Familie Unrat aufzusammeln.

Müllsammeln in Blumenau: Die Angler des ASV Blumenau beteiligten sich im vergangenen Jahr an der Müllsammelaktion. In diesem Jahr sollen am 19. März Blumenau und Liethe gesäubert werden. Quelle: privat