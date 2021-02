Wunstorf

„Es ist schön wieder regulär zu arbeiten und mit den Menschen persönlich zu sprechen“, sagt Bianca Huchthausen vom Holland-Blumen-Discount. Fast zwei Monate war das Geschäft an der Hagenburger Straße 20 in Wunstorf geschlossen. Am vergangenen Sonnabend, einen Tag vor Valentinstag, durfte Huchthausen nach der Zwangspause im Lockdown wieder öffnen – wie alle Blumenhändler in Niedersachsen. So konnten die Kunden ihren Lieben eine Freude mit Schnittblumen, Topfpflanzen oder anderem Grün machen.

Als das Geschäft wegen der Corona-Verordnung nicht öffnen durfte, verkaufte der Holland-Blumen-Discount Blumen nur nach Vorbestellung. Auch wenn das gut angenommen worden sei, habe der Kontakt gefehlt, berichtet Huchthausen. Nun freut sie sich, dass sie und ihre Kollegin Rona Berger wieder individuelle Sträuße binden können.

Das persönliche Gespräch ist wichtig

„Es ist zu spüren, dass die Menschen Blumen brauchen, denn sie sind etwas für die Seele“, berichtet Vera Herwig von Vera’s Lädchen in Luthe. „Es war ein starkes Wochenende“, sagt sie. Viele Kunden hätten ihr Geschäft aufgesucht. Sie bietet auch weiterhin kontaktlose Abholung an. Auch eine Beratung vor dem Geschäft, Hauptstraße 30 in Luthe ist für die Inhaberin selbstverständlich. Zudem will sie nicht so viele Kunden gleichzeitig ins Geschäft lassen, wie sie dürfte.

Auch Blümchen Floristik in Großenheidorn ist wieder geöffnet, worüber sich die Mitarbeiter besonders freuen. Zuvor habe die Kundschaft rege die Möglichkeit genutzt, Bestellungen per Telefon aufzugeben. „Dafür sind wir sehr dankbar“, betont Inhaberin Ilka Engelke. Nun gelte die Regel „Zwei Mitarbeiter für zwei Kunden“ an der Bergstraße 7.

Verstärkung für den Markt am Dienstag

Blumen Oeser aus Garbsen verstärkt künftig den Dienstags-Markt in Wunstorf. Quelle: Deutsche Marktgilde

Auf dem Wochenmarkt in der Fußgängerzone Wunstorf ist ab dem 23. Februar auch ein Blumenhändler vertreten. Jeden Dienstag von 9 bis 16 Uhr wird nun Blumen Oeser aus Garbsen dort einen Stand betreiben, wie die Deutsche Marktgilde berichtet.

Von Melanie Dittmann