Bokeloh

Was vor einem Jahr noch drohte, eine Industrieruine zu werden, hat seitdem eine intensive Frischekur erlebt: Die neuen Eigentümer haben den früheren Kettler-Standort am Bokeloher Ortseingang umfangreich saniert und zu weiten Teilen schon wieder neue Nutzer für das insgesamt 80.000 Quadratmeter große Grundstück gefunden.

Gut von der Straße zu sehen sind vor allem seit einigen Wochen Dutzende von ausgemusterten gelben Elektrofahrzeugen der Deutschen Post, die ein Händler aufgekauft und zunächst auf dem Gelände im Freien zwischengelagert hat. Er hat auch schon gute Erfolge dabei erzielt, sie weiterzuverkaufen. „Auch sonst gab es viele Fragen danach, was hier jetzt eigentlich passiert“, sagte der städtische Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm. So gewährten die neuen Betreiber aus der Wedemark ihm und der Presse einen Einblick in einige Bereiche, wollen selbst aber nicht in die Öffentlichkeit.

Ausgemusterte Postfahrzeuge stehen vor dem Bürogebäude. Quelle: Sven Sokoll

Im Sommer 2020 wurde gelichtet

Die neuen Aktivitäten fielen zunächst im August 2020 auf, als die Käufer das Grün – etwas zu früh im Jahr – kräftig lichten ließen. Die Gebäude wurden intensiv gereinigt, bis zu 50 Menschen waren dazu gleichzeitig vor Ort. Neue Farbe wurde an vielen Stellen aufgebracht und Oberlichter, Elektrik und Brandmelder erneuert. Das Konzept war nach einem Vorbild in der Wedemark, Büros und Lagerhallen eher kleinteilig zu vergeben. Die Eigentümer sind der Meinung, dass sich so ein gutes Miteinander der unterschiedlichen Mieter ergeben kann. Dann haben die Mieter aber gleich große Flächen benötigt.

Die Hallentore sind gründlich gereinigt worden. Quelle: Sven Sokoll

Die 25.000 Quadratmeter große Hallenfläche ist derzeit fast vollständig vergeben, fünf Mieter teilen sie sich. Den größten Teil belegen Haushaltsgeräte. Erst im Februar wird ein Teil der Flächen wieder frei. „Der Bedarf an Flächen für logistische Dienstleistungen wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen“, erwartet der neue Eigentümer. Die insgesamt 4000 Quadratmeter großen Büroflächen verteilen sich über zwei Etagen und sind oben noch zu haben.

In der ersten Etage sind noch Büros zu vermieten. Quelle: Sven Sokoll

Alles ging recht schnell

Die neuen Hausherren sind zufrieden damit, wie sich der neue Standort bisher entwickelt hat. Und auch Schwamm sagte: „Die Schnelligkeit, mit der das hier gegangen ist, verblüfft mich. Und es ist schön, dass es jetzt auch von außen wieder besser aussieht.“ Neue Arbeitsplätze entstünden durch die Ansiedlungen ebenfalls.

Die Kettler-Tochter Nistac hatte bis 2004 Gartenmöbel und Schreibtische in Bokeloh produziert. Als der Betrieb eingestellt wurde, waren dort noch 164 Mitarbeiter beschäftigt. Allerdings behielt der Konzern einen Werksverkauf. Im Dezember 2018 hat Kettler dann auch diesen geschlossen, nachdem die Firma in eine finanzielle Krise geraten war. Sie wurde von einer Beteiligungsgesellschaft übernommen, die aber den Betrieb schrumpfen lasse wollte.

An einer Tür ist ein Nistac-Schriftzug eine letztere Erinnerung an die früheren Nutzer. Quelle: Sven Sokoll

Die neuen Eigentümer für Bokeloh mussten fast zwei Jahre mit der Heinz-Kettler-Stiftung verhandeln, bis die Verträge unter Dach und Fach waren. Wo Kettler zuletzt noch verkauft hatte, erinnern nur noch zwei Fototapeten und ein „Nistac“-Schriftzug auf der Tür an die Vorgeschichte des Gebäudes.

Von Sven Sokoll