Bokeloh

Das war am Sonnabend ein entspannter Nachmittag im Freibad Bokeloh. Für die jungen Besucher gab es ein Programm mit Krake und Spielgeräten, während Erwachsene auch ihre Bahnen im Schwimmerbecken ziehen konnten. Später trafen sich die Mitglieder des Fördervereins Freibad Bokeloh zur Versammlung. Und das auch nicht in irgendeinem Hinterzimmer, sondern unter freiem Himmel.

Der Vorsitzende des fast auf den Tag genau vor einem Jahr gegründeten Vereins, Frank Kettner-Nikolaus, zog dabei eine bemerkenswerte Bilanz: Waren schon zu Gründung im September vor einem Jahr 130 Mitglieder in der Vereinsliste eingetragen, stieg die Zahl in den vergangenen zwölf Monaten auf gut 300. „Die Leute zeigen, dass sie zu diesem Bad stehen“, sagte der Vorsitzende vor der Versammlung. Seit Gründung des Vereins habe sich eine Menge getan. Das Engagement für das Bad sei auch in der Politik angekommen, schätzte es Kettner-Nikolaus ein. „Das Bad wird am Leben erhalten.“

Entspannte Versammlung: Fördervereinsvorsitzender Frank Kettner-Nikolaus. Quelle: Albert Tugendheim

Förderverein im ersten Jahr sehr aktiv

In seinem Bericht zählte Kettner-Nikolaus einiges an Aktionen im ersten Jahr auf. Wichtig sei der Dialog mit den Bäderbetrieben als Träger des Freibades und mit den Vertretern der Politik. Der junge Verein habe eine gute Öffentlichkeitsarbeit betrieben und sich auch beim Rat der Stadt bekannt gemacht, aber auch selbst Aktionen umgesetzt. Im Juni gab es vor Saisonbeginn eine große Pflegeaktion auf dem Gelände des Bades, an der sich viele beteiligt hatten. Als Ausrichter des Saisonabschlusstages trat der Verein erstmals auf, übernahm damit die Ausrichtung von der Freibad-Initiative, die seit vielen Jahren das Fest für die Besucher ausgerichtet hat.

Auch für die Zukunft hat der Verein sich einiges vorgenommen. Das skizzierte Kettner-Nikolaus in seinem Ausblick auf 2020. So werde überlegt, ein Sonnensegel für das Planschbecken anzuschaffen. Neue Mülleimer mit Deckel sollen aufgestellt werden, um die Gefahr von Wespenstichen für die Besucher zu mindern. Auf der Agenda steht weiter die gewünschte Erweiterung der Öffnungszeiten. Vor allem das Frühschwimmen liegt dem Verein am Herzen. Der Vorsitzende sieht durchaus Möglichkeiten, das mit ehrenamtlicher Hilfe ohne Belastungen für die Bäderbetriebsgesellschaft zu organisieren. Konstruktiv wolle der Verein auch mit K+S im Gespräch bleiben im Hinblick auf die weitere Versorgung mit warmem Wasser.

Gast bedauert frühe Schließung

Elly (2) hat Spaß, und Mutter Tabea Fabian passt gut auf. Quelle: Albert Tugendheim

Solche Überlegungen gab es am Sonnabend für die zweieinhalbjährige Elly nicht. Sie hatte ihren Spaß daran, immer und immer wieder ins Wasser zu springen, wo sie sicher in den Armen ihrer Mutter Tabea Fabian landete. Derweil vergnügten sich andere an den Spielstationen, die Burak Özkardes, Finnja Herbst, Marie Wulff und Sarah Schlicker aufgebaut hatten. Das junge Quartett der städtischen Jugendpflege war engagiert bei der Sache, viele weitere Organisatoren unterstützen die Aktionen im Bad.

Burak Özkardes (von links), Finnja Herbst, Marie Wulff und Sarah Schlicker von der Stadtjugendpflege bieten viel, die selbst gebaute Wurfmaschine kommt gut an. Quelle: Albert Tugendheim

Horst-Günter Herold war mit Frau und Enkeln beim letzten Badetag dabei. Er stammt aus Seelze, wohnt in Hameln, ist aber immer mal wieder in der Region Wunstorf unterwegs und würde auch weiter ins Bokeloher Bad kommen, wenn es denn länger als bis Mitte September geöffnet hätte. Das wäre ob des warmen Wassers im Bad sehr wünschenswert, meinte er.

Von Albert Tugendheim