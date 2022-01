Bokeloh

Die Grünen im Landtag warnen davor, dass das frühere Kaliwerk Sigmund zu einem Entsorgungsstandort für Salzwasser wird. K+S hatte im Sommer mit regelmäßigen Transporten aus dem Werrarevier begonnen, um die unterirdischen Hohlräume damit in den nächsten Jahren zu füllen. Im ersten Jahr waren auf der Schiene so 300.000 Kubikmeter Sole nach Bokeloh gekommen.

„Das Unternehmen Kali und Salz muss den Anfall von salzigen Abwässern endlich reduzieren“, sagen die Grünen. „Die Werke in Hessen und Thüringen haben ein massives Entsorgungsproblem. Die Lösung darf nicht sein, die Salzlaugen jahrelang quer durch die Republik zu transportieren und in Niedersachsen zu verklappen“, schreiben sie in einer Pressemitteilung.

Entsorgungsmöglichkeiten an der Werra enden

K+S hatte mit dem Jahreswechsel damit aufgehört, Sole aus der Produktion in porösen Gesteinsschichten zu versenken. Bis 2028 darf das Unternehmen noch in niedriger Konzentration Salzwasser in die Werra einleiten, was immer stark von einem geeigneten Wasserstand der Werra abhängt. K+S arbeitet außerdem daran, im Grubenfeld Springen Salzwässer in konzentrierter Form unterirdisch einzulagern.

Für die Transporte zu Sigmundshall soll auch noch ein zweiter Transportweg über den Mittellandkanal zum Schacht Kolenfeld eingerichtet werden. Ein K+S-Sprecher hatte aber betont, dass das Unternehmen vorrangig immer die Entsorgungsmöglichkeiten nutzt, die dem Standort am nächsten sind, wo das Salzwasser entsteht.

Grüne wollen Halden zurückbauen lassen

Die Grünen fordern jetzt, stillgelegte Kalibergwerke vor allem mit dem Material von den Abraumhalden zu füllen, um diese wieder so weit wie möglich zurückzubauen. Das hatte K+S aber immer als unmöglich bezeichnet, unter anderem weil an den steilen Hängen keine entsprechenden Arbeiten mehr möglich sind. Statt dessen deckt K+S die Halde schon seit einigen Jahren mit Material aus seiner Rekal-Anlage ab, die Überreste aus der Aluminium-Produktion aufarbeitet. Die Grünen kritisieren aber, dass die damit entstehende Schicht nicht verhindern kann, dass die Salze in der Halde weiter ins Grundwasser ausgewaschen werden.

Mit einer Anfrage wollen die Grünen von der Landesregierung auch wissen, warum K+S in den vergangenen Monaten unterirdisch gesprengt hat. Anwohner hatten in Bokeloh für den Zeitraum von Januar bis Oktober 2021 rund 160 Sprengungen dokumentiert. Das Unternehmen gewinnt mit diesem Verfahren Gesteinsmaterial, mit dem es die größeren Hohlräume im ersten Schritt grob auffüllt. Im zweiten Schritt fließt dann aus statischen Gründen das Wasser zwischen diese Brocken.

Von Sven Sokoll