Bokeloh

Pünktlich zur ersten Testfahrt auf der umgebauten OHE-Bahnstrecke hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie den Abschlussbetriebsplan von K+S für das frühere Kalibergwerk Sigmudshall in Bokeloh zugelassen. Dort war Ende 2018 nach 120 Jahren die Produktion eingestellt worden, und K+S hatte zunächst begonnen, seine Anlagen zurückzubauen. Im Dezember 2019 hatte der Betreiber der Behörde den Plan zur Genehmigung vorgelegt, wie es danach weiter vorgehen will, um das Bergwerk zu sichern.

Flutung läuft über mehrere Jahre

Dabei ist eine Flutung über mehrere Jahre ein wesentlicher Bestandteil, der Anfang Juli auf dem untersten Niveau beginnen soll. K+S-Sprecher Ulrich Göbel hatte am Dienstag bestätigt, dass dieser Zeitplan noch aktuell ist. Zunächst will das Unternehmen überschüssiges salzhaltiges Wasser aus dem Werrarevier nur über die OHE-Strecke nach Bokeloh transportieren und parallel auch eine neue Pipeline vom Mittellandkanal-Hafen der Firma Agravis zum Schacht Kolenfeld bauen. Um diesen später zu erreichen, war auch eine Entladestation am Bahnhof Haste untersucht, aber dann verworfen worden.

Wie sich die Flutung in der Umgebung des früheren Kaliwerks auswirkt, wird umfangreich untersucht. Quelle: Andrea Göttling

Vom Bergwerk soll keine Gefahr ausgehen

Das Landesamt hat die Gutachten untersucht, die K+S zu den Auswirkungen der Flutung vorgelegt hat. Seine Genehmigung hat das Amt mit der Auflage verbunden, dass die tatsächlichen Folgen über und unter Tage umfangreich überwacht werden sollen. Das Ziel der Flutung lautet nach dem Bergrecht, dass von den Bergwerken langfristig keine Gefahren mehr für die Umgebung ausgehen. Dazu muss der Betreiber zunächst seine Anlagen ausbauen, wassergefährdende Stoffe entfernen und die Hohlräume mit lockerem Salzgestein auffüllen. Erst dann darf die Flutung beginnen.

Nach dem Plan müssen insgesamt 42 Millionen Kubikmeter Wasser eingeleitet werden, was über die nächsten 20 Jahre geschieht. „Das Flutungsmedium erzeugt einen Gegendruck zum überlagernden Gebirgsdruck, hält das Bergwerk langfristig stabil und sorgt somit dafür, dass die Auswirkungen der jahrzehntelangen bergmännischen Gewinnung auf lange Sicht minimiert werden“, erläutert das Landesamt in seiner Pressemitteilung.

Auch in der Nähe des Bokeloher Übergangs Steinhuder Straße hat die OHE auf ihrer Bahnstrecke die Schwellen erneuert. Quelle: Sven Sokoll

Günstige Gelegenheit zur Entsorgung für K+S

Salzhaltiges Wasser war dafür gut geeignet, weil es keine weiteren Salze mehr aus dem verbleibenden Gesteinen löst. Das hätte die Stabilität das Bergwerks beeinträchtigen können. Für K+S ergab sich aber damit aber auch eine günstige Gelegenheit, weil es so auch ein Entsorgungsproblem lösen konnte: Denn an anderen Bergwerks-Standorten musste der Konzern die Mengen reduzieren, die er von diesem Salzwasser in die Werra einleitet.

Nicht mehr als sechs Züge pro Tag

Die Menge, die nach Bokeloh transportiert wird, wird wegen der wechselnden Gegebenheiten an der Werra nicht konstant sein. K+S hat sich verpflichtet, auf der OHE-Bahnstrecke durch Wunstorf in der Woche nicht mehr als sechs Züge am Tag hin und zurück fahren zu lassen, sonnabends nur vier. Am Donnerstag, 10. Juni, erwartet K+S einen ersten Testzug auf der in den vergangenen Wochen umgebauten Bahnstrecke, der gegen 9.30 Uhr die Sölterkreuzung passieren soll. Gegen 13 Uhr soll der Zug ins Werrarevier zurückfahren.

Von Sven Sokoll