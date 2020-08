Bokeloh

Der K+S-Konzern will sich auf sein Europa-Geschäft konzentrieren und strukturiert sich dafür um. Mit den Zahlen für das zweite Quartal hat der Kasseler Konzern, zu dem auch der Bokeloher Standort Sigmundshall gehört, mitgeteilt, dass er seine Tochtergesellschaft für Nordamerika bis zum Jahresende verkaufen will. Die Gesellschaft für die Europa-Aktivitäten will das Unternehmen mit der Holding verschmerzen und so rund 60 Millionen Euro Verwaltungskosten jährlich ab 2021 sparen.

Lesen Sie auch: Wunstorf: Erster Teil von Sigmundshall wird zu Gewerbegebiet

Anzeige

Niedrige Preise für Kalidüngemittel haben das Ergebnis gedrückt. Der Umsatz lag bei 840 Millionen (-38 Millionen im Vorjahresvergleich) und der Gewinn vor Steuern bei 88 Millionen Euro (-42 Millionen). Dabei hat die Corona-Krise das Ergebnis um 10 Millionen Euro belastet. Mit umfangreichen Sparmaßnahmen will der Konzern das aber kompensieren.

Von Sven Sokoll