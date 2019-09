Wunstorf/Bokeloh

Auf dem Lercheneweg in Wunstorf wird die Gashauptleitung vier Wochen lang saniert. Deshalb muss die Straße von Montag, 16. September, bis Freitag, 11. Oktober, voll gesperrt werden. Für die Sanierung auf einer Länge von insgesamt 130 Metern sind mehrere Abschnitte geplant. Diese sind dann auch mit Fahrrädern nicht zu passieren. Die Stadtverwaltung weist aber darauf hin, dass die Baustelle über die Nebenstraßen umfahren werden kann.

Kürzer dauern die Beeinträchtigungen auf der Steinhuder Straße (K 346) zwischen dem Bokeloher Ortsausgang und der Bundesstraße 441. Dieser ist nur an zwei Tagen, nämlich am Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. September, jeweils zwischen 8 und 16.30 Uhr gesperrt. Der Grund: Die Bäume an der Strecke sollen beschnitten werden und die Gefahr vermieden werden, dass ein Ast auf ein vorbeifahrendes Auto fällt. Auch Fußgänger und Radfahrer können den Abschnitt in der Zeit nicht nutzen. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Von Sven Sokoll