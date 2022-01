Bokeloh

Für den Dorfspaziergang mit dem wiedergewählten Ortsbürgermeister Bokelohs hat Matthias Waterstradt (CDU) den Schützenplatz als Treffpunkt vorgeschlagen. Dort wird die veraltete Feuerwache bald nicht mehr benötigt, wenn der lang ersehnte Neubau gemeinsam mit Mesmerode fertig wird. „Ich vertraue jetzt darauf, dass die Stadt in diesem Jahr zumindest mit dem Bau beginnt“, sagt Waterstradt.

Der Ortsrat kann sich vorstellen, statt der bisherigen Feuerwache neue Angebote für altengerechtes Wohnen zu schaffen. Ebenso wie ein Dorfgemeinschaftshaus könnten das Themen für die Dorfwerkstatt mit EU-Förderung werden, die Bokeloh wegen der Pandemie verschoben hat. „In diesem Sommer soll es jetzt aber losgehen. Dabei wollen wir die Bürger weiter eng einbinden“, sagt er. Der Auftakt war im Sommer 2020 eine Umfrage, der aber noch nichts weiter folgen konnte.

Statt der Feuerwache könnte am Schützenplatz nach der Vorstellung von Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt (CDU) ein Wohnangebot für Senioren entstehen. Quelle: Sven Sokoll

20 Bauplätze werden möglich

Den Schützenplatz will der Ortsrat sonst aber gern erhalten, damit die Bokeloher dort weiterhin feiern können. Zufrieden ist er, dass an anderer Stelle im Ort nach längeren Gesprächen Grundeigentümer jetzt bereit sind, für ein neues Wohngebiet mit etwa 20 Bauplätzen zu verkaufen. Weil die Verhandlungen noch laufen, will er aber noch nicht sagen, wo das sein wird. „Zuletzt konnten wir immer nur Lücken schließen, größere Gebiete sind schon länger nicht mehr dazu gekommen. Und die Nachfrage ist auf jeden Fall da.“

Der Ortsrat hat sieben Mitglieder Bokeloh wird besonders durch das Werk von K+S geprägt, das nach dem Ende des Kalibergbaus stark im Wandel ist. In letzter Zeit hat der Kampf um die Nahversorgung mit einem erfolgreich initiierten Dorfladen auch eine große Rolle gespielt. Der Ort hatte am 1. März 2021 2318 Einwohner und belegte damit Platz sechs unter den zehn Ortschaften im Stadtgebiet. Entsprechend seiner Größe gehören dem Ortsrat sieben Mitglieder an. Die Mandatsverteilung hat sich bei der Wahl im September 2021 nicht verändert. Die CDU von Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt hat weiterhin vier Stimmen, darunter auch seine Stellvertreterin Petra Eberhardt sowie Gisela Thisius und Sylke-Marika Stemme. Die SPD-Fraktion umfasst die beiden Mitglieder Helga Ebel und Jutta Rohrbach und Nesrin Kargin-Kahveci gehört dem Ortsrat weiterhin für die Grünen an.

Unsere nächste Station ist der Dorfladen, mit dem Bokeloh die Nahversorgung gesichert und dafür viel positive Resonanz bekommen hat. „Wir sind mit den Umsätzen zufrieden. Wir müssen die Menschen aber immer wieder daran erinnern, dass sie hier auch weiter kaufen müssen, wenn sich der Laden halten soll“, sagte Waterstradt, der auch Beiratsvorsitzender ist. Es habe sich aber auch erwiesen, dass in so einem Projekt schon ganz schön viel ehrenamtliche Arbeit steckt.

Wasser soll Untergrund stabilisieren

Nach dem Dorfladen fällt der Blick schnell auf das Werk von K+S. Waterstradt kann damit leben, dass das frühere Kalibergwerk Sigmundshall jetzt mit Salzwasser aus dem Werrarevier geflutet wird. „So ist es immer noch besser, als es in irgendwelche Flüsse zu leiten. Und ich hoffe auch, dass sich so die Bodenabsenkung reduziert.“ Die Fahrten der neuen Züge sind auf der umgebauten OHE-Strecke zumindest leiser geworden.

Der K+S-Standort Sigmundshall verändert sich in den nächsten Jahren weiter stark. Quelle: Sven Sokoll

Das Bokeloher Wahrzeichen, die Abraumhalde, wieder unter Tage zu verfrachten hätte Waterstradt sich auch nur schwer vorstellen können. Mit Interesse verfolgt der Ortsrat die Entwicklung des entstehenden Innovationsparks. „Uns ist zugesagt worden, dass dort keine Logistiker angesiedelt werden, von daher wird es sich mit dem zusätzlichen Verkehr in Grenzen halten.“

Nachdem K+S gesagt hat, auf absehbare Zeit weiter warmes Wasser liefern zu können, findet es Waterstradt sinnvoll, auch das Freibad möglichst lange weiterzubetreiben. Es habe viele Fans auch von weit außerhalb.

Neues Leben bei Kettler ist gut

Beim früheren Industriestandort von Kettler ist Waterstradt froh, dass dort nach dem Verkauf investiert und erfolgreich vermietet wurde. Im Dorf kommt aber nicht so gut an, dass dort immer noch so viele frühere Postfahrzeuge am Ortseingang stehen, die offenbar nicht verkauft werden können.

Wie hier an der Steigerstraße fordert der Ortsrat um Matthias Waterstradt (CDU), weitere defekte Gehwege zu sanieren. Quelle: Sven Sokoll

Wir gehen über die Steigerstraße weiter, auf der ein Abschnitt des Fußwegs gerade erneuert wurde, demnächst folgt die Fortsetzung. Wie hier sind viele Fußwege im Ort in einem sehr schlechten Zustand. „Wir erstellen gerade eine Liste, um sie dann abarbeiten zu können.“ Insgesamt ist der Ortsbürgermeister zufrieden damit, wie schnell die Stadtverwaltung gemeldete bauliche Mängel in der Regel behebt.

Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt (CDU) fordert weitere Kita-Plätze. Dabei ist eine Erweiterung der Kita Bokeloh nur eine von unterschiedlichen Optionen im Butteramt. Quelle: Sven Sokoll

Kita-Plätze sind notwendig

Auf dem Weg zurück in die Grundschule, in der Waterstradt als Hausmeister arbeitet, machen wir noch Station an der Kita. Denn: „Wir brauchen dringend mehr Kita-Plätze. Es reicht uns aber, wenn sie irgendwo im Butteramt entstehen.“ Im laufenden Kita-Jahr mussten die Eltern von 41 Kindern längere Wege in andere Stadtteile auf sich nehmen.

Eine Option wäre eine Erweiterung der Bokeloher Kita, doch die Stadt prüft auch andere Varianten in den drei Dörfern. Zumindest hätten schon unterschiedliche Institutionen ihr Interesse gezeigt, die neuen Gruppen in Bokeloh, Mesmerode oder Idensen zu betreiben.

Von Sven Sokoll