Bokeloh

Jens Freise ist ein hartnäckiger Mensch. Der Unternehmer aus Bokeloh sucht händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für seine Reinigungsfirma – trotz Tarifbindung und Dienstwagen fanden sich monatelang keine Bewerber. Nach mehreren missglückten Versuchen über das Jobcenter will er nun einen Migranten einstellen – Fahem Bouaicha hat ihn mit angenehmem Auftreten, guten Sprachkenntnissen und großem Engagement überzeugt. Doch für die nötige Arbeitserlaubnis braucht der Algerier einen Pass – und er hat Angst, dann abgeschoben zu werden. Eine schwierige Situation, doch nach wochenlangen Versuchen, Informationen zu bekommen, schöpft Freise nun Hoffnung.

Asylgesuch ist abgelehnt

Seit sechs Jahren ist der 34-jährige Bouaicha in Deutschland, hat auch in Hamburg schon mit Genehmigung gearbeitet. Eine neue Erlaubnis hat er aber nun nicht bekommen. Sein Asylgesuch ist abgelehnt worden. Doch er hat keinen Pass, kann deshalb nicht in sein Herkunftsland zurückgeschickt werden. Er traue sich auch nicht, einen zu beantragen, sagt Bouaicha. Etliche Landsleute, die er kennt, seien direkt abgeschoben worden, als sie das Dokument vorlegten.

In dieser Situation befinden sich zigtausende Migranten in Deutschland – ein Schwebezustand mit wenig Auswegmöglichkeiten. „Fahem wohnt in einem Flüchtlingsheim, hat 300 Euro im Monat zum Leben“, sagt Freise. Er begreife nicht, warum den Menschen verweigert werde, für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, statt der Allgemeinheit auf der Tasche zu liegen. Bouaicha selbst hätte darüber hinaus natürlich gern eine Bleibeperspektive. „Diese Unsicherheit macht mich ganz krank“, sagt er.

Einreisesperre droht nach Ablehnung

Doch damit sieht es schlecht aus, wie Sigmar Walbrecht vom niedersächsischen Flüchtlingsrat erläutert. Obwohl Algerien bisher nicht als sicheres Herkunftsland eingestuft ist, werden die meisten Asylanträge von Migranten aus dem Land abschlägig beschieden, der Bundesrat hat es als „im Allgemeinen sicher“ kategorisiert. „Wenn der fehlende Pass der einzige Hinderungsgrund für eine Abschiebung ist, wird es dem Ausreisepflichtigen als fehlende Mitwirkung ausgelegt, wenn er es versäumt, ihn zu beschaffen.“ Und ein sogenannter Spurwechsel von einem Asylverfahren in den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken sei bislang selten erfolgreich. Abgelehnte Asylbewerber würden häufig sogar mit einer Einreisesperre belegt.

Zu konkreten Fällen könne man aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben, sagt Udo Möller von der Pressestelle der Stadt Hannover. Nur so viel: „In einigen Fällen ist es abstrakt tatsächlich so, dass keine positiven Bleibe- und Aufenthaltsentscheidungen über die Duldung hinaus getroffen werden können, wenn an dem Nachweis der eigenen Identität nicht mitgewirkt wird.“ Dazu gehöre auch, dass keine Beschäftigungserlaubnisse erteilt werden und keine Aufenthaltserlaubnis ausgestellt werden könnte.

Mehr als 1000 Fälle im Jahr

Selbstverständlich hätten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in der Stadt (und auch der Region) Anlaufstellen, um Arbeitsverträge zuzusenden und gegebenenfalls eine Beschäftigungserlaubnis prüfen zu lassen, sagt Möller. Häufig müsse dann von der kommunalen Ausländerbehörde die Bundesagentur für Arbeit beteiligt werden; das passiere in mehr als 1000 Fällen im Jahr. In den meisten Verfahren könne der Beschäftigung auch zugestimmt werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind – dazu gehört vielfach auch der Nachweis, dass kein deutscher Arbeitnehmer die Tätigkeit ausüben könnte.

Unternehmer Freise ist entsetzt, wie kompliziert es für ihn war, auch nur eine Auskunft zum Thema zu bekommen. „In der Ausländerbehörde in Hannover kommen Sie per Telefon einfach gar nicht durch“, sagt er. Er sei so gestrickt, dass er am Ball bleibe, wenn er eine Frage habe. „Aber ich bin jetzt schon seit Wochen dabei, habe bestimmt 30 Arbeitsstunden investiert.“ Viele andere Arbeitgeber hätten dann wohl schon aufgegeben. „Das kann doch nicht erwünscht sein.“ Die HAZ hat schon mehrfach darüber berichtet, dass die Ausländerbehörde überlastet und unterbesetzt ist.

Behörde will Fall noch einmal prüfen

Eine Überraschung habe er dann aber am Donnerstag erlebt, berichtet Freise – am Mittwoch war die Anfrage der HAZ an die Stadt Hannover gegangen. Er habe einen Anruf erhalten und erfahren, dass die Behörde ein Versäumnis einräume: Man habe Fahem Bouaicha offenbar nicht über seine Mitwirkungspflicht informiert. „Deshalb soll der ganze Fall jetzt noch einmal geprüft werden“, sagt Freise. Überdies sei ihm in Aussicht gestellt worden, für die Arbeitserlaubnis könnte auch eine Geburtsurkunde oder ein ähnliches Dokument ausreichen. „Ich habe das Versprechen bekommen, dass nicht gleich die Abschiebung droht, wenn das Dokument vorliegt.“

Ein Hoffnungsschimmer also für Arbeitgeber und Bewerber. Ganz zufrieden ist Freise aber nicht. „Es ist erschreckend, welche komplizierten Verfahren Hilfesuchende hier durchlaufen müssen“, sagt er, „das muss dringend einfacher werden, besonders für die Flüchtlinge.“ Auch eine Hotline für Arbeitgeber müsse eingerichtet werden. „Ich habe doch nicht die Zeit, mich über Wochen mit diesem Mist zu beschäftigen.“ Er will sich wieder bei der HAZ melden, wenn die Entscheidung über seinen Bewerber gefallen ist.

Von Kathrin Götze