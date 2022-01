Wunstorf

Am Freitagabend ist in einem Flüchtlingswohnheim in Wunstorf ein Feuer ausgebrochen. In einem Zimmer geriet eine Matratze in Brand. Nach Angaben eines Polizeisprechers in Hannover gab es keine Verletzten.

Das Feuer brach gegen 19.15 Uhr im zweiten Obergeschoss der Unterkunft am Luther Weg aus. Die Brandmeldeanlage der Einrichtung hatte ausgelöst. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Der Bewohner, in dessen Zimmer es gebrannt hatte, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatzort wird voraussichtlich am Montag von der Kriminalpolizei untersucht. Zur Schadenshöhe liegen zurzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Wunstorf, Luthe und Bokeloh.

Von Britta Mahrholz und Florian Hake