Großenheidorn

Die Feuerwehr Großenheidorn ist am Freitag um 12 Uhr zur Grundschule ausgerückt. „Wir hatten Brandgeruch im ganzen Gebäude wahrgenommen und haben sie deshalb vorsichtshalber alarmiert“, sagte Christiane Terbeck-Wendt. Während die Feuerwehr auf die Suche nach der Ursache ging, betreuten die Lehrer zwei Klassen bis zum baldigen Schulschluss im Freien. Zwei weitere Klassen waren zu der Zeit ohnehin in der Mehrzweckhalle, weil sie Sport trieben. Nach Angaben von Ortsbrandmeister Thomas Sadocco blieb die Suche mit einer Wärmebildkamera im ganzen Gebäude ohne Ergebnis. Am Nachmittag wollte die Feuerwehr noch einmal zu einer Kontrolle kommen.

Von Sven Sokoll