Bokeloh

Von außen wirkt das Heft unscheinbar, doch als der Bokeloher Jürgen Thiele diesen Nachlass seines 1999 verstorbenen Vaters genauer angesehen hat, entdeckte er, um welchen historischen Schatz es sich handelt: In alter Schreibschrift haben die fünf Gemeindevorsteher dort Ergebnisse der Bokeloher Gemeindeversammlungen der Jahre 1876 bis 1911 festgehalten.

Der folgende Band lagerte schon im Stadtarchiv, doch nun können Lokalhistoriker auch zu diesem Abschnitt der Bokeloher Geschichte besser forschen. „Ich wollte aber gern noch etwas daraus machen“, sagt Thiele am Montag. Er hatte den Ehrgeiz, die Protokolle auf rund 150 Seiten leichter lesbar zu übertragen und mit Schlagworten zu erschließen und investierte insgesamt sechs bis sieben Jahre Arbeit.

Alle Protokolle der Gemeindeversammlung im Zeitraum von 1876 bis 1911 sind in dem Heft enthalten, das Jürgen Thiele in den Unterlagen seines Vaters gefunden hat. Quelle: Sven Sokoll

Stadtarchivar Klaus Fesche schrieb eine Einleitung zu Bokelohs Entwicklung, Karten ergänzten das Buch und nun konnten sie „Dörfliche Selbstverwaltung im Kaiserreich“ gemeinsam mit Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt vorstellen. Dieser dankte Thiele für das Engagement: „Das ist eine große Bereicherung für unsere Heimatgeschichte“, betonte der Bürgermeister.

Heinrich Thiele war Bokelohs Rektor

Heinrich Thiele, der Besitzer des Buche wurde 1903 in Hameln geboren. Er war 1948 von Lutter an die Bokeloher Schule versetzt worden, erst als Hauptlehrer, später wurde er Rektor. Er hat das heutige Schulgebäude in seiner Zeit maßgeblich mitgeplant. Sein Sohn wollte das Buch gern auch dafür nutzen, das Andenken an ihn hochzuhalten – und hat auch noch weitere Fundstücke dem Archiv übergeben: Neben einer Bokeloh-Karte von 1949 auch ein Heftchen, in dem die damalige Kreisverwaltung in Neustadt Versammlungen im Ort genehmigt hat.

Die Protokolle der zum Ende sechs bis sieben Versammlungen im Jahr zu entziffern war mühsam, deshalb hat Thiele 2016 auch einen Zeitungsaufruf gestartet. Das Bokeloher Ehepaar Barnert hat ihn stark unterstützt.. „Mittlerweile haben wir aber fast alles herausgefunden“, berichtet Fesche. So kommen natürliche auch Schreibfehler vor.

Bokeloh, damals noch ohne Kronsbostel, wuchs in den 35 Jahren ab 1876 von 780 auf 964 Einwohner. Nach der Gesetzgebung regelte die Gemeindeversammlung die Angelegenheiten, in der alle nur Grundbesitzer mitsprachen und je nach ihrer Steuerkraft unterschiedlich großes Stimmgewicht hatten. Kolenfeld war in der Zeit schon größer und bestellte einen Gemeindeausschuss.

Jürgen Thiele entziffert 2016 am heimischen Fernseher die Protokolle. Quelle: Sven Sokoll

Die großen Höfe des Dorfes und die Mühle sind regelmäßige Themen in den damaligen Bokeloher Versammlungen, auch die Feuerwehr wird organisiert und die Totenfrau bekommt eine Anweisung für die Vorbereitung der Beerdigungen. „Es ist aber auch die Zeit, in der das Kaliwerk sich im Dorf ausbreitet“, sagt Fesche. „Es ist interessant, wie viel Gewicht sie irgendwann bekommen hatten. Nach ersten Probebohrungen ab 1896 hatte die Förderung neun Jahre später begonnen. Außer der Bahnstrecke kam mit dem Werk auch Strom nach Bokeloh.

In den Luther Protokollen klaffen Lücken

Ähnliche Protokollbücher hat das Archiv bereits für fast alle Stadtteile. „In Luthe klafft aber leider eine größere Lücke“, sagte Fesche mit Bedauern. Erzählungen nach sollen dort im Zuge der Gebietsreform älter Unterlagen verbrannt worden sein.

Das Buch „Dörfliche Selbstverwaltung im Kaiserreich“ ist zum Preis von 17 Euro im Stadtarchiv, in der Bokeloher Postagentur und bei Thiele, Schloßstraße 26, erhältlich.

Von Sven Sokoll