Der neue Verwaltungstrakt an der Grundschule Kolenfeld soll spätestens bis zu den Osterferien nächsten Jahres fertig werden. Was in den Planungen offenbar fehlt, ist ein Platz für die Bücherei. Diese ist derzeit ebenso wie das Lehrerzimmer in Containern untergebracht.

„Da waren wir ein bisschen enttäuscht“, berichtet Ortsbürgermeister Karsten Grobe. Die Mitglieder des Ortsrates hatten sich am Mittwochabend den neu entstehenden Verwaltungstrakt angesehen und die städtischen Pläne vorgestellt bekommen. Sie möchten auf keinen Fall, dass die Bücherei beispielsweise im benachbarten Pfarrhaus untergebracht wird. „Sie soll auf dem Schulgelände bleiben“, fordert Grobe.

Bücherei bleibt im Schulgebäude

Dies verspracht Matthias Blume, Fachbereichsleiter Kultur und Schule, auf Nachfrage unserer Zeitung. In Absprache mit der Schulleiterin Kristina Korsmeier sei auch bereits ein Raum im Gespräch. Es ist ein sogenannter Durchgangsraum mit zwei Türen im Erdgeschoss. Dieser werde derzeit beispielsweise für Filmvorführungen oder für die Leseförderung genutzt.

„Es soll ein Multifunktionsraum werden“, sagt Blume. Der Vorteil sei der zusätzliche Eingang. Es sei nicht notwendig, durch den Verwaltungstrakt zu gehen. Die Planung sieht auch vor, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Fahrstuhl eingebaut werden kann. Dies soll aber erst mit einer Umwandlung in eine Ganztagsschule erfolgen, sagt der Ortsbürgermeister. Die Ortsratsmitglieder hätten begrüßt, dass statt der Schüler die Lehrenden in den Container gezogen sind. In dem alten Verwaltungstrakt war Feuchtigkeit in die Wände gezogen.

Von Rita Nandy