Wunstorf

Die Stadtverwaltung hat darum gebeten, Feuerwerk zum Jahreswechsel nur vorsichtig zu verwenden und dabei Rücksicht zu nehmen. Sie hat allerdings selbst keine speziellen Einschränkungen für Wunstorf verfügt, sodass die allgemeinen Regeln gelten. Demnach dürfen Feuerwerkskörper nur an Silvester und an Neujahr gezündet werden.

Raketen und Böller, also Feuerwerk der Klasse 2, gehören aber nicht in die Hände von Minderjährigen. Außerdem sind sie in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Pflegeheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern tabu.

Stadt appelliert ans Gewissen

Darüber hinaus appelliert die Stadt an das Gewissen und empfiehlt, auf solche Feuerwerkskörper möglichst ganz zu verzichten. Sie belasten nicht nur Nachbarschaft und Tierwelt, sondern lassen auch den Feinstaubpegel in der Luft erheblich ansteigen.

Von Sven Sokoll