Wunstorf

Zu Besuch im Wunstorfer Werk der Firma Brugg Rohrsysteme GmbH: Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU) nimmt die erst kürzlich in Betrieb genommene Lagerhalle beim Wunstorfer Rohrsystemhersteller Brugg persönlich in Augenschein. „Ich freue mich, dass mit Investitionen wie dieser in die Zukunft und Sicherung von Arbeitsplätzen in unserer Stadt investiert wird“, sagte Eberhardt.

Unternehmen wächst stetig

Das seit 1995 in Wunstorf ansässige Unternehmen produziert flexible Rohrsysteme für Fernwärme, Industrie und Gewerbe. „Unsere traditionsreiche Firma hat ihre Ursprünge in der hannoverschen Nordstadt, wo 1900 die Hackethal Draht- und Kabelwerke AG entstand“, berichtete Geschäftsführer Samy Saab bei dem Besuch des Bürgermeisters. „Hier hat damals schon mein Großvater gearbeitet“, erzählte Eberhardt.

Der Betrieb wächst. „Wir sind in den vergangenen zwei Jahren von 100 auf 120 Mitarbeiter gewachsen und investieren in zukunftsgerichtete Technologien wie den Transport von tiefkalten Gasen wie Wasserstoff“, ergänzte Fertigungsleiter Florian Pöppe.

Von Anke Lütjens