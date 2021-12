Wunstorf

Carsten Piellusch (SPD) richtet sich mit seinem ersten Grußwort zu Weihnachten und zum Jahreswechsel an die Bürger von Wunstorf. Dabei kann der neu gewählte Bürgermeister auf ereignisreiche Wochen seit seiner Vereidigung am 10. November zurückblicken. Der Sozialdemokrat ist Nachfolger von Rolf-Axel Eberhardt (CDU), der das Amt des Bürgermeisters 22 Jahre inne hatte.

Eine prägende Herausforderung während seiner bisherigen Amtszeit war die vierte Welle der Corona-Pandemie, die Deutschland weiterhin fest im Griff hat. Piellusch hofft, dass das alles beherrschende Thema Corona in seinen nächsten Grußworten anderen, positiven Themen Platz machen wird. Daher appelliert er an alle bislang ungeimpften Bürger, Solidarität zu zeigen und sich impfen zu lassen. Nur so könne das öffentliche Leben wieder seinen gewohnten, sicheren Weg gehen.

Dank an Hilfskräfte

Darüber hinaus bedankt sich Piellusch bei allen medizinischen Hilfskräften. „Ohne ihren Einsatz in den Impfzentren, den Corona-Teststellen und auch in den Arztpraxen und Apotheken würden wir in der Pandemie jetzt deutlich schlechter dastehen“, betont er. Auch den Pflege- und Ordnungskräften gelte sein besonderer Dank. Die Pandemie habe einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig diese Menschen für das Wohl aller Bürger sind.

Klimawandel betrifft Wunstorf

Neben der Pandemie hebt Piellusch auch die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz als besondere Herausforderung in diesem Jahr hervor. Dabei lobt er insbesondere den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren aus Wunstorf und den umliegenden Orten zur Katastrophenhilfe in den betroffenen Gebieten. Es sei für ihn ein besonders bewegender Moment gewesen, die Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Stadtbrandmeister zu verabschieden.

Piellusch rechnet damit, dass auch Wunstorf wegen des Klimawandels in Zukunft immer häufiger von extremen Wetterverhältnissen betroffen sein wird. Daher sei es wichtig, neben einer gut ausgebildeten und ausgerüsteten Feuerwehr auch in Sachen Klimaschutz neue Wege zu gehen. Dies habe er sich für seine Amtszeit fest vorgenommen.

Zeichen stehen auf Wandel

Abgesehen von diesen Herausforderungen konnte 2021 laut Piellusch jedoch auch mit vielen positiven Momenten aufwarten. Als Beispiel nennt er unter anderem das Jubiläum 1150 Jahre Stadt und Stift, das trotz der Pandemie mit verschiedenen kleinen Aktionen gefeiert werden konnte. Außerdem begrüßt er den Baubeginn der Nordumgehung, des neuen Volksbankgebäudes an der Sölter-Kreuzung und des Fahrradturms am Wunstorfer Bahnhof. Die Spatenstiche seien für ihn ein Aufbruchsignal in eine neue Zeit. Er freue sich auf weitere Projekte.

Auch auf politischer Ebene sieht Piellusch der Zukunft zuversichtlich entgegen. Als neuer Bürgermeister will er zum Jahresende vor allem nach vorn schauen und Zeichen für einen positiven Wandel setzen. „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben, die Zusammenarbeit mit den neu gewählten Mandatsträgern und auf alle Herausforderungen, die das kommende Jahr, aber auch die nächsten Jahre bringen werden“, sagt er.

Von Paul Lukas Primke