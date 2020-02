Wunstorf

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt ehrte am Mittwochnachmittag Schulsekretärin Barbara Adler für ihre 25-jährige Tätigkeit. Zudem verabschiedete er den langjährigen Standesbeamten Heinz Kiel in den Ruhestand.

Als Schulsekretärin arbeitete Barbara Adler zunächst an der Albert-Schweitzer-Schule, seit 2009 an der Graf-Wilhelm-Schule. „Die Abwicklung der Schule in Steinhude war für Sie keine einfache Zeit“, sagte Eberhardt in seiner Laudatio im Rathaus. Aber auch sonst sei die Aufgabe herausfordernd. Sobald die Sekretärin das Büro betrete, klingele das Telefon. Die ersten Krankmeldungen gehen ein, noch hektischer seien die Schulpausen, wenn auch die Schüler kommen. „Das haben Sie hervorragend gemacht“, lobte der Bürgermeister und meinte damit auch ihren Mann, der bis 2017 als Schulhausmeister für die Stadt tätig war.

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt gratuliert Barbara Adler für ihre 25-jährige Tätigkeit als Schulsektretärin . Quelle: Rita Nandy

Dienst endet am 29. Februar

Heinz Kiel begann als Beamten-Anwärter 1986 seine berufliche Laufbahn im Rathaus. Zum 3. April 1995 übernahm er seinen Traumberuf, wie er selbst sagte. Fortan arbeitete er als Standesbeamter. Seit 2005 leitete der Wunstorfer die Abteilung. Als „immer freundlich, sachlich, aber herzlich“, beschreibt Eberhardt seinen Mitarbeiter. Für Unruhe hat der Bürgermeister gesorgt, als er einen Lehrgang besuchte, um auch Paare trauen zu dürfen.

„Herr Eberhardt, wie soll ich das denn nun verstehen?“, habe Kiel ihn damals gefragt. Wenig später sei er beruhigt gewesen. „Ich habe ihm nie ins Handwerk gepfuscht“, betont Eberhardt. Seine Wertschätzung beweist er am Freitag. Er übernimmt für Kiel eine Eheschließung, damit dieser seinen Ausstand feiern kann. Dieser hatte besonders an leicht zu merkenden Terminen, wie den 8.8.2018, immer viel zu tun. Mit dem 29. Februar fällt nun Kiels letzter Arbeitstag auf ein außergewöhnliches Datum.

