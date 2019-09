Wunstorf

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt dankte in einer Feierstunde am Freitagmittag mit launigen Worten drei Mitarbeitern für ihre langjährige Treue. Den Leiter der Gartenbauabteilung, Thomas Pietzsch, verabschiedete er in den Ruhestand. Der Bürgermeister erinnerte an besondere Ereignisse, als die Mitarbeiter ihr...