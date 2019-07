Wunstorf

Der Terminplan von Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt ist auch in den Sommerferien eng getaktet, aber die Zeit musste nun mal sein. Das Stadtoberhaupt besuchte seinen – gewissermaßen – Amtskollegen in Bauhausen. Das ist ein Feriendorf auf dem Gelände des Kinder- und Jugendzentrums Bau-Hof an der Maxstraße und hat eigentlich alles, was eine Kommune so braucht: Bürgerbüro, Pressestelle, 17 Betriebe, ein eigenes Radio, eine Tageszeitung und viele Tiere. Und seit dem Besuch von Eberhardt gibt es auch eine Stadtfahne, die der Bauhausenbürgermeister Felix Kolpatzik bei einem spontan anberaumten Termin entgegennahm.

Felix ist zwar erst neun Jahre alt, erledigte den gewissermaßen offiziellen Termin aber routiniert. Anschließend berichtete er mit seinem Team dem Gast aus dem Rathaus über Bauhausen. 111 Kinder erfüllen den Stadtteil mit reichlich Leben.

Von Albert Tugendheim