Im wiederholten Anlauf hat die Stadt Erfolg gehabt: Der Bund fördert den Neubau von Sporthallen im Barne-Schulzentrum mit einer Summe von 3 Millionen Euro. Das haben mehrere Politiker nach der Sitzung des Haushaltsausschusses mitgeteilt. Das Geld stammt aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

„Wir freuen uns über diese Nachricht und wollen das Projekt realisieren. Wir haben aber noch keinen Bescheid vorliegen“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Im Haushalt für dieses Jahr waren vorsorglich bereits 250.000 Euro Planungskosten eingestellt, insgesamt rechnet die Stadt mit Ausgaben in Höhe von 7 Millionen Euro. Geplant sind eine neue Doppel- und eine Grundschulsporthalle.

Alte Hallen sind sanierungsbedürftig

Auch Helga Radtke, Leiterin der Otto-Hahn-Schule, freut sich über die Nachricht. „Unsere beiden Hallen sind überaltert, und die Anforderungen in den unterschiedlichen Sportarten haben sich gewandelt“, sagte sie. Im Schulzentrum befinden auch die Fröbelschule, die Paul-Moor-Schule und die Grundschule Albert-Schweitzer-Schule, insgesamt rund 1000 Schüler.

Die drei Sporthallen sind in den Sechziger- und Siebzigerjahren entstanden. Gutachter haben einen Handlungsbedarf bestätigt. Der Politik gegenüber hat die Verwaltung daraufhin einen Neubau vorgeschlagen, weil dies bereits 2015 in einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als die bessere Variante ermittelt wurde. Beide Hallenprojekte sollen im Bereich der jetzigen Sporthalle II der Otto-Hahn-Schule gemeinsam realisiert werden, wo auch drumherum noch etwas Platz ist. Schon 2016 hatte die Stadt sich bei einem anderen Bundesprogramm beworben. 2018 hat sie dann ihren ersten Antrag für den Fördertopf eingereicht, mit dem sie jetzt Erfolg hatte. Damals hatte das Programm ein Volumen von 100 Millionen Euro, dieses Mal sind es fast doppelt so viel.

Sportbetrieb soll immer möglich sein

Die Stadt verweist darauf, dass in der Barne auch große Sportvereine aktiv sind und die Hallen auch deshalb meistens von 8 bis 22 Uhr ausgelastet sind. Mit dem Neubau will sie nicht nur den Schul-, sondern auch den Sportstandort Barne weiter sichern. Ein Neubau verspricht auch erhebliche Einsparungen beim Energieverbrauch.

Auch während der Bauarbeiten soll immer Sportbetrieb möglich sein. Die reine Bauzeit wird auf rund eineinhalb Jahre geschätzt. Wenn sie die Förderbescheid hat, muss die Stadt nach Stockums Angaben noch genau prüfen, bis wann das Geld ausgegeben sein muss.

„Sportliche Aktivitäten in Schule und Verein wirken sich positiv auf die Gesundheitsvorsorge aus, leisten einen wichtigen Beitrag für die Integration und Inklusion und fördern die Leistungsbereitschaft“, sagte der Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt ( CDU) und begründete damit, warum der Bund mehr als eine halbe Milliarde Euro im Jahr in den Sport steckt. Und der Wunstorfer FDP-Vorsitzende Daniel Farnung sprach von einem „guten Tag für unsere Stadt.“

Bundestagsmitglied Sven-Christan Kindler (Grüne) verwies allerdings darauf, dass viele Anträge für das Förderprogramm wieder nicht berücksichtigt werden konnten. „Das zeigt die Probleme der Finanzierung kommunaler Infrastruktur“, betonte der Abgeordnete.

