Wunstorf

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben will in Kürze das Grundstück für den THW-Neubau erwerben. Das hat der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt (CDU) in einem Pressegespräch mitgeteilt. „Ein Schallschutzgutachten ist beauftragt und soll bis zum Ende des Sommers vorliegen. Dann soll gekauft werden, denn die Stadt kann das Grundstück ja auch nicht ewig freihalten“, sagte Hoppenstedt. Er hätte sich mehr Tempo gewünscht. Immerhin bemüht der Ortsverband sich schon seit elf Jahren um einen Neubau, und die Kaufoption der Stadt läuft eigentlich 2022 nach fünf Jahren aus.

Das Grundstück im Gewerbegebiet Wunstorf-Süd ist nicht besonders groß, reicht nach den Vorplanungen aber wohl knapp aus. Dennoch ist noch offen, ob der Neubau den Standardmodellen folgen kann oder ob ein Architekt noch individuell planen muss. Das würde mehr Zeit in Anspruch nehmen. Bei einem THW-Besuch Hoppenstedts hatte die Führung sich allerdings optimistisch gezeigt, dass sich für den fehlenden Platz eine Lösung finden lässt.

Von Sven Sokoll